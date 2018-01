Verbijstering in Tweede Kamer over Shell

Kamerlid Henk Nijboer van de PvdA zegt dat ‘Shell voortdurend bezig is met het ontlopen van de verantwoordelijkheid’. Hij vindt dat de Kamer volgende week met minister Eric Wiebes moet praten over de verantwoordelijkheid van Shell. “Het concern is vooral bezig om het eigen straatje schoon te vegen. Het intrekken van de 403-verklaring betekent dat de Nam straks misschien geen geld meer heeft om de schade die is veroorzaakt door gaswinning en aardbevingen te vergoeden terwijl er mogelijk nog miljarden nodig zijn om het verval in Groningen te compenseren.”

De overheid heeft geprofiteerd van de gaswinning en is dus ver­ant­woor­de­lijk, maar Shell ook Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA)

Ook andere politieke partijen zijn boos. Kamerlid Agnes Mulder van het CDA is ‘witheet’. Zij stelt: “Dit is niet te geloven.” Zij vroeg vanochtend schriftelijk aan de minister hoe Shell alsnog verplicht kan worden om de schade te vergoeden die al is ontstaan of in de toekomst wordt veroorzaakt. De SP meent dat ‘Shell de Groningers laat stikken’. GroenLinks wees er in december al op dat de Nam een laag eigen vermogen heeft en Kamerlid Van Tongeren wilde dat de minister ervoor zou zorgen dat het bedrijf toch over de middelen beschikt om bij te dragen aan schadevergoedingen.

Trouw onthulde vanochtend dat Shell in juni vorig jaar de aansprakelijkheid voor schulden van de Nam introk. Dit blijkt uit het jaarverslag van het olieconcern. Deskundigen stellen dat de Nam voor schikkingen en andere rechtshandelingen dus niet meer bij Shell kan aankloppen, terwijl het bedrijf met de Nederlandse staat in gesprek is over schadevergoedingen veroorzaakt door gaswinning.

Shell Nederland zal zich inzetten om Nam ook op termijn financieel gezond te houden Reactie Shell

Shell noemde tegenover Trouw de intrekking van de aansprakelijkheid ‘puur een kwestie van jaarrekeningenrecht’: omdat de Nam sinds kort een eigen jaarrekening publiceert is de 403-verklaring niet meer nodig. Vanmiddag herhaalde Shell dat en voegde daar in een verklaring aan toe dat het bedrijf ook in de toekomst blijft proberen om de Nam te voorzien van voldoende geld. “De Nam is financieel gezond en is in staat aan al haar verplichtingen te voldoen. Dit is vorige maand nog bevestigd door de minister van economische zaken en klimaat. Natuurlijk zijn er scenario’s denkbaar waarin extra maatregelen nodig zijn. Shell Nederland zal zich inzetten om Nam ook op termijn financieel gezond te houden.”

Kamerlid Nijboer is niet te spreken over de verklaring van Shell. “Ik hecht alleen waarde aan een juridische vastlegging van de aansprakelijkheid voor de schade. Ik geloof Shell pas als het bedrijf een fonds in het leven roept om de problemen in Groningen op te lossen. De minister moet ervoor zorgen dat de schade in Groningen vergoed kan worden en dat dat over tien jaar, als er dan nog steeds aardbevingen plaatsvinden, ook nog kan. De overheid heeft geprofiteerd van de gaswinning en is dus verantwoordelijk, maar Shell ook.”

