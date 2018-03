Verbeeld ik me het, of kan mist een bepaalde geur overnemen?

Dag Daan,

Ik moest deze week denken aan een van de mooiste liederen van Jan Boerstoel: Amsterdams Parfum. Hij schreef het voor Jenny Arean, en het gaat over de geuren van Amsterdam. De regels die in mij opkwamen waren deze: 'Terwijl op ieder woonschip weer / een kromme schoorsteen dapper rookt / dan krijgt de mist de scherpe geur / van kacheltjes op hout gestookt.'

Een mooie observatie, want mist kan inderdaad scherp ruiken. Dat was ook mijn associatie, want ik fietste door de mist naar mijn ouders, en rook al van ver de nertsenfokkerij bij hen in de buurt. Is het waar, wat Jan Boerstoel schrijft? Dat mist de geur overneemt? Kleeft die geur aan de mist? Speelt de temperatuur een rol? Of is het alleen omdat het windstil is, dat die geur blijft hangen?

Dat laatste vermoed ik niet, want op een kraakheldere, windstille dag ruik je die nertsenfokkerij - en die schoorsteentjes van Boerstoel - helemaal niet zo sterk. Bovendien heb ik nóg een associatie met de versterkende werking van mist: ik had vroeger een heel klein televisietje op mijn kamer, met een ouderwetse antenne erbij. Daarmee kon ik Nederland 1, 2 en 3 ontvangen. Maar, als het dicht mistte, kon ik ook vaag wat Belgische zenders ontvangen. Eén keer zelfs met lichte kleur! Sensatie op mijn jongenskamer, dat begrijp je.

Mist is een voorbeeld van een aerosol: een mengsel van vloei­stof­drup­pel­tjes in een gas

Mist is een voorbeeld van een aerosol: een mengsel van vloeistofdruppeltjes in een gas. Ik las dat in een aerosol zogeheten colloïden voorkomen: kleine deeltjes, die nochtans groter zijn dan een molecuul. (Afgeleid van het Griekse woord voor lijm, kolla.) Colloïden hebben sommige eigenschappen gemeen met moleculen, maar omdat ze veel groter zijn dan moleculen, hebben ze andere eigenschappen wat betreft lichtbreking, elektrische geleiding, etcetera.

Hebben die colloïden er iets mee te maken? Of bedriegen mijn zintuigen mij, en heeft de mist helemaal geen magische krachten? Dat zou ik jammer vinden, want het is wel poëtisch. Dat dat wat ons zicht vertroebelt, juist het onzichtbare helder maakt. Kun jij een tipje van de nevelsluier oplichten? Al is het maar een flard?

