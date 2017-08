Verbazing over Amerikaanse handreiking aan Noord-Korea

“Wij zijn niet op zoek naar het omver werpen van het regime of het instorten daarvan, we zijn niet op zoek naar versnelde eenwording van het schiereiland, we zijn niet op zoek naar een excuus om onze militairen ten noorden van de 38ste breedtegraad te sturen”, zei Tillerson. Die breedtegraad verdeelt sinds 1953 het Koreaanse schiereiland in een communistische dictatuur in het noorden en een westerse bondgenoot in het zuiden.

Tillersons uitspraken zijn opmerkelijk gezien de voorgeschiedenis. De Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea al vaker gedreigd met ingrijpen als dat land zijn programma voor raketten en kernwapens niet opgeeft. Vrijdag voerde Pyongyang nog een test uit met een raket die volgens kenners de Verenigde Staten kan treffen. Trump heeft laten weten dat hij nooit zal accepteren dat Noord-Korea beschikt over een kernraket waarmee het Amerikaans grondgebied kan bereiken.

Trumps harde aanpak wordt bevestigd door de vooraanstaande Republikeinse senator Lindsey Graham. Op tv-zender NBC zei hij dinsdagavond dat Trump Pyongyang wellicht zal aanvallen als de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vasthoudt aan zijn kern- en raketprogramma. “Als er een oorlog komt om hem te stoppen, zal dat daar gebeuren. Als er duizenden sterven, zullen ze daar sterven en niet hier. Dat heeft hij (Trump, red.) zelf tegen mij gezegd.”

Verwarring

Analisten verschillen nu van mening over de betekenis van Tillersons opmerkingen. De minister heeft wel gezegd dat Noord-Korea een ‘onacceptabele bedreiging’ vormt voor de VS, maar toonde ook begrip voor Pyongyang. “We hopen dat zij op enig moment beginnen te begrijpen dat wij met ze om de tafel willen voor een dialoog over de toekomst die hun de zekerheid geeft die ze zoeken.”

We hebben gezien dat Trump en zijn medewerkers verwarrende signalen uitzenden als een diplomatieke strategie Koh You-hwan, professor Noord-Koreaanse studies

Susan DiMaggio, expert bij de denktank New America in Washington, is bezorgd over de verwarring die Tillersons uitlatingen kunnen veroorzaken. Op de website Japan Times zegt ze: “Tegengestelde boodschappen van verschillende regeringsleden kunnen leiden tot verkeerde interpretaties door de Noord-Koreanen, zeker in deze periode van verhoogde druk. Dit is een moment dat vraagt om consistentie en helderheid.”

Maar anderen zien een subtiel spel achter de verschillende boodschappen. Trump en Tillerson zouden daarin bewust afwisselend dreigen en toenadering zoeken, als in een politieverhoor met een ‘good cop’ en een ‘bad cop’.

Koh You-hwan, professor Noord-Koreaanse studies aan de Dongguk Universiteit in Seoul, zegt op de site van de Korea Times: “Ik denk niet dat Trump en Tillerson het oneens zijn. We hebben gezien dat Trump en zijn medewerkers verwarrende signalen uitzenden als een diplomatieke strategie. Zij moeten hun woorden deze keer geuit hebben in een zorgvuldig opgebouwd scenario.”