Verbannen Rus dood gevonden in Londense woning

Volgens de Britse krant The Guardian werd de 68-jarige Gloesjkov maandagavond laat gevonden door familie en vrienden.

Gloesjkov was bevriend met de Russische oligarch Boris Berezovski, een tegenstander van president Poetin die in 2009 uit Rusland vluchtte en in 2013 op zijn Britse landgoed dood werd gevonden met een strop om zijn nek. De politie ging uit van zelfmoord, maar vrienden en familie van Berezovski - waaronder Gloesjkov - dachten dat Rusland met zijn dood te maken had.

In 1999 werd Gloesjkov in Rusland veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege fraude en witwassen en vijf jaar later kwam hij vrij. De afgelopen jaren leefde hij in Groot-Brittannië, waar hij in 2011 politiek asiel kreeg.

Ook getuigde Gloesjkov in 2011 voor de Britse rechter in een zaak die Berezovski had aangespannen tegen Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, een vriend van Poetin. Volgens Berezovski had hij nog geld tegoed Abramovitsj uit de tijd dat de twee partners waren bij het Russische oliebedrijf Sibneft. Maar de rechter gaf Berezovski geen gelijk.

Vorig jaar werd Gloesjkov bij verstek in Rusland tot acht jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij van datzelfde Sibneft 123 miljoen dollar zou hebben gestolen.

De dood van Gloesjkov komt op het moment dat in Groot-Brittannië veel te doen is over een aanslag met zenuwgas op de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter vorige week zondag in Zuid-Engeland. Beiden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.