Venus Williams: emotioneel gebroken vrouw, geen potentiële Wimbledon-kampioene

Het kon niet uitblijven. Na steeds terugkerende vragen over het dodelijke auto-ongeluk van vorige maand waar ze volgens de politie schuldig aan was, brak Venus Williams. Ze schudde het hoofd, poetste de tranen uit de ogen en kon geen woord meer uitbrengen. Begeleid door haar halfzus Isha Price verliet ze de perszaal van Wimbledon. Een paar minuten later keerde ze terug om nog kort twee vragen over tennis te beantwoorden.

Aanvankelijk leek Williams de eerste confrontatie met de internationale pers na het fatale ongeluk op 9 juni redelijk te doorstaan. Ze omzeilde de vragen en vertelde hoe mooi het was om weer op Wimbledon te zijn. Over het ongeluk zei ze wel: "Ik heb er geen woorden voor hoe verschrikkelijk dit is. Je kunt je niet overal op voorbereiden in het leven. Ik weet ook niet wat morgen me brengt."

Gebroken vrouw

Daarna gebeurde toch het onvermijdelijke. Achter de tafel zat een emotioneel gebroken vrouw en geen potentiële Wimbledonkampioene. In de afgelopen dagen was Williams door de leiding van de All England Club uit de wind gehouden. Als enige oud-kampioene hoefde de 37-jarige Amerikaanse niet te verschijnen op de traditionele persconferenties voor het toernooi.

Maar na haar zege in de eerste ronde op de Belgische Elise Mertens (7-6 en 6-4) verstopte Williams zich niet. Ze had de official van de All England Club die de persconferenties altijd begeleidt ook niet gevraagd om alleen vragen over tennis te willen beantwoorden. Dat was moedig, maar de emoties werden haar uiteindelijk toch te machtig.

Even terug naar 9 juni. Vlak bij haar huis in Palm Beach Gardens (Florida) kwam Williams in haar SUV op een kruising in botsing met een andere auto. Dertien dagen later overleed de 78-jarige bijrijder van die auto aan zijn verwondingen. Williams bracht haar condoleances over aan de familie en liet via haar advocaat weten dat haar hart was gebroken na het noodlottige ongeval.

Na onderzoek van de politie werd Venus Williams als schuldige aangewezen voor het ongeval. Ze had niet te hard gereden, ze had geen alcohol of drugs gebruikt, maar ze had geen voorrang verleend. In de aanklacht die de familie van de overleden man tegen haar heeft ingediend staat dat ze 'onachtzaam en roekeloos' zou hebben gereden.

De rug recht, het hoofd omhoog, maar met een loden last op haar schouders

Ondanks de emotionele achtbaan waarin Venus Williams de afgelopen maand heeft gezeten, besloot ze toch aan Wimbledon mee te doen. Mede door het machtsvacuum in het vrouwentennis en de afwezigheid van haar zwangere zus Serena werd Venus zelfs bestempeld als een mogelijke kampioene. Ze won het toernooi in Londen vijfmaal, maar na de laatste keer, in 2008, veroverde ze geen grandslamtitel meer.