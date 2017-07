Venus Williams danst als vanouds over de baan

Alsof haar fitheid nog niet genoeg was onderstreept. Venus Williams, 37 jaar oud, maakte gistermiddag als een ware ballerina een pirouette na haar overwinning op de Letse Jelena Ostapenko (6-3 en 7-5). Het was een passend slot na een demonstratie van fysieke elegantie. De Amerikaanse powervrouw plaatste zich voor de tiende keer in haar carrière voor de halve finales van Wimbledon.

Morgen speelt Williams voor een plek in de eindstrijd tegen de Engelse Johanna Konta, die in de kwartfinale zegevierde tegen de Roemeense Simona Halep (6-7, 7-6 en 6-4). Niet Halep, maar de Tsjechische Karolina Pliskova mag zich daardoor vanaf maandag de nieuwe nummer één van de wereld noemen.

Williams, die Wimbledon vijf keer eerder won, gaf een fijnbesnaard optreden tegen Ostapenko, die vorige maand nog verrassend Roland Garros had gewonnen. Met haar krachtige slagenarsenaal, ijzersterke service en atletisch vermogen liet ze zien dat ze een groot kanshebber is voor de eindzege in Londen. Daarmee zou een droom uitkomen voor haar. Venus Williams wil niets liever dan haar twee jaar jongere zus Serena, die vanwege haar zwangerschap niet meedoet aan het grastoernooi, opvolgen als titelhouder op Wimbledon. Het zou de dertiende eindwinst zijn van één van de Williams-zusjes.

Voor Venus Williams zou het een mooie overwinning zijn nadat er bij haar een autoimmuunziekte is ontdekt en ze vorige maand betrokken raakte bij een dodelijk verkeersongeval in Florida. Toen dat incident na haar winst in de eerste ronde op de persconferentie ter sprake kwam, brak Williams. "Het is afschuwelijk, ik ben sprakeloos. Het is, het is..." Waarna ze in tranen uitbarstte. Inmiddels, na het vrijgeven van videobeelden door de Amerikaanse politie, is gebleken dat Williams weinig te verwijten valt bij het ongeluk. De schadeclaim van de familie van het slachtoffer is vermoedelijk ongegrond.

Clash

Of de ontwikkelingen in het onderzoek bevrijdend werken, is de vraag. In ieder geval danste Venus Williams gistermiddag als vanouds over de baan tegen het 20-jarige talent Ostapenko, die elf grandslamduels op rij had gewonnen. Vanaf de eerste game zette Williams haar opponente onder druk met voornoemde wapens. Even, halverwege de tweede set, haperde haar opslag en was Ostapenko gewiekst genoeg om ervan te profiteren en drie games op rij te winnen. Maar Williams herstelde zich direct. Een break bij 5-5 kwam de Letse niet meer te boven. Williams werd daarmee de oudste halvefinaliste sinds Martina Navratilova in 1994.

Mijn ervaring helpt me enorm. Ik weet hoe ik om moet gaan met de druk Tennisster Venus Williams

Tennisfans hadden uitgekeken naar de eerste ontmoeting ooit tussen Williams en Ostapenko. Het was niet alleen een clash tussen twee generaties (Williams en Ostapenko schelen zeventien jaar), maar ook een botsing van speelstijlen. Williams (acht aces) moest het vooral hebben van haar sterke eerste opslag, terwijl Ostapenko profiteerde naarmate de rally's langer duurden. Ze sloeg twintig winners (tegen dertien van Williams).

"Jelena speelde erg goed", zei Williams na haar honderdste overwinning in het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft grote bewondering voor haar jonge uitdager, vertelde ze na afloop op de persconferentie. Wat uiteindelijk het verschil maakte tussen haar en Ostapenko? "Mijn ervaring helpt me enorm", meende Williams. "Ik weet hoe ik om moet gaan met de druk." Johanna Konta (26) is gewaarschuwd.