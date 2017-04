Venlo kleurt geel en zwart voor de joeksmobiel

Slechts een handjevol supporters slaat de training van VVV-Venlo in stadion De Koel halverwege deze week gade. De spelers van de Limburgse club werken ontspannen hun oefeningen af en niets wijst erop dat VVV op de rand van een terugkeer in de eredivisie staat.

Toch kan de club vanavond al promoveren, door de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk te winnen. De koploper van de Jupiler League heeft met een voorsprong van acht punten op naaste achtervolger Jong Ajax weliswaar nog niet een gat geslagen dat groot genoeg is om het kampioenschap te vieren, maar Jong Ajax mag als beloftenteam niet promoveren.

VVV heeft met nog vijf duels te gaan een voorsprong van dertien punten op nummer drie SC Cambuur (én op Jong PSV, dat echter ook niet mag promoveren), waardoor een zege vanavond volstaat voor promotie.

Het kan bijna niet meer misgaan. Dat ziet ook John Roox, VVV'er in hart en nieren. Van 1983 tot 2002 speelde hij, verdeeld over twee periodes, 490 wedstrijden voor VVV. Met dat aantal is hij recordhouder. "Het was het mooiste geweest als we het kampioenschap en de promotie samen hadden kunnen vieren", zegt de 56-jarige voormalig doelman, die nu keeperstrainer is van VVV. "Maar nu gaan we twee keer feest vieren."

Erg mooi was dat ik het negen jaar later nog een keer mee mocht maken, maar toen als speler John Roox, keeperstrainer VVV

Dit seizoen is promotie volgens Roox altijd het belangrijkste geweest voor VVV. Pas toen gaandeweg het seizoen duidelijk werd dat ook het kampioenschap tot de mogelijkheden behoorde, is VVV ook daar zijn pijlen op gaan richten.

Op het moment dat het zover is en VVV definitief terugkeert op het hoogste niveau, barst er een ongekend feest los in Venlo, weet Roox. De voormalig doelman maakte het in 1976 al mee, toen hij als vijftienjarige fan getuige was van de promotie van VVV naar de eredivisie.

"We promoveerden via de nacompetitie in een wedstrijd tegen FC Wageningen. Ik zie nog voor me dat we op de terugreis met al die auto's achter elkaar de binnenstad van Venlo inreden. Erg mooi was dat ik het negen jaar later nog een keer mee mocht maken, maar toen als speler."

Maya Yoshida (links) en Danny Holla (rechts) van VVV Venlo. © ANP Pro Shots

Sponsoring In totaal promoveerde Roox als doelman van VVV drie keer naar de eredivisie (1985, 1991 en 1993). Hij weet dus precies wat voor feest de spelers van VVV te wachten staat. Maar hen daarop voorbereid heeft hij niet. "Ze mogen het zelf gaan ondervinden", lacht hij. "We hebben een groep die dat nooit heeft meegemaakt en ze hebben dus geen idee wat er straks op hen afkomt. Als ze vanaf het stadion met de 'joeksmobiel' (platte kar, red.) door de stad naar het stadhuis rijden, komen ze duizenden mensen tegen. Heel Venlo kleurt dan geel en zwart." Om klaar te zijn voor de eredivisie moet er de komende maanden nog wel een en ander gebeuren, vindt Roox. "Met name aan de kant van de sponsoring. De faciliteiten zullen beter moeten worden, want dit stadion is eigenlijk achterhaald. Maar ik begreep dat er veel op stapel staat." Als ze vanaf het stadion naar het stadhuis rijden, komen ze duizenden mensen tegen. Heel Venlo kleurt dan geel en zwart John Roux, keeperstrainer VVV Roox vindt dat VVV een stabiele eredivisionist moet worden en 'structureel tussen plaats tien en veertien moet spelen, met af en toe een uitschieter naar boven'. Om dat te realiseren moet VVV volgens hem een ruimer budget krijgen. "In deze regio zit veel geld, want er is genoeg industrie. Maar we kunnen dat niet binnenhalen, omdat de club beperkt is in de ruimte die het nu heeft. Dat is ontzettend jammer. Als bedrijven mee willen gaan in het plan dat de club heeft, dan kan VVV een stabiele eredivisieclub worden. En waarom zou het PEC Zwolle wel kunnen lukken en ons niet?"

Derde van Nederland in 1961 Het hoogtepunt uit de geschiedenis van VVV is de derde plaats in de eredivisie, een prestatie die dateert uit 1961. Daarmee plaatste de Limburgse club zich destijds voor Europees voetbal. Een seizoen later daalde de ploeg echter af naar de eerste divisie. Het is het lot van VVV, dat al decennialang pendelt tussen de ere- en eerste divisie. Vier jaar geleden speelde VVV voor het laatst op het hoogste niveau. In de reguliere competitie werd de ploeg zeventiende. Daarmee ontliep VVV rechtstreekse degradatie, maar in de nacompetitie degradeerden de Limburgers alsnog nadat ze zowel uit als thuis hadden verloren van Go Ahead Eagles.

