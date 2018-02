Venezuela introduceert zijn eigen variant van de Bitcoin

De economie in Venezuela is volledig ingestort

De vraag is dan ook of de Petro een slimme vondst en innovatief crypto-experiment is, of een verkapte manier van de Venezolaanse president Nicolas Maduro om Amerikaanse sancties te omzeilen en waardevolle dollars te sprokkelen. De economie in Venezuela is namelijk volledig ingestort met grote schaarste, hyperinflatie en voedselrellen als bewijs hiervan. Venezuela staat bij gerenommeerde kredietbeoordelaars inmiddels te boek als ‘wanbetaler’.

Bitcoin-specialist Teunis Brosens van ING is helder over de Petro: “Trap er niet in”, zegt hij. Brosens vindt de munt een raar geval. “Het doel van bijvoorbeeld de bitcoin is een decentrale manier van betaling zonder tussenkomst van een overheid of bank. De Petro is juist van een overheid die misschien wel meer munten kan creëren als ze dat uitkomt. De Petro lijkt me een iets te doorzichtige manier van de Venezolaanse president om mee te liften op de hype van de bitcoin zodat de regering weer dollars krijgt.”

