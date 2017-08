Venezuela houdt legeroefening na 'dreigement' van Trump

Het doel van de militaire oefening is volgens de overheid het land voor te bereiden op een mogelijke Amerikaanse aanval. Op beelden van de Venezolaanse staatstelevisie is te zien hoe burgers oefenen met geweren en zich wagen aan hindernisbanen.

Op de zender zijn tevens beelden van burgers te zien die zich en masse als reservist aanmelden bij registratiecentra van het leger, maar volgens persbureau Reuters lijken het uitsluitend ambtenaren en loyalisten van president Maduro te zijn die zich daarvoor inschrijven.

“Alle Venezolanen tussen de achttien en zestig jaar oud worden vereist een bijdrage te leveren aan de integrale defensie van de natie”, meldde de staatsomroep. Ook voor zondag staan militaire oefeningen gepland.

Volgens analisten wil president Maduro met de legeroefening munt slaan uit de uitspraken van Trump. Hij tekende vrijdag een decreet dat de handel in schulden van de Venezolaanse overheid en het staatsoliebedrijf verbiedt. Maduro wil de harde retoriek van Trump gebruiken om zijn achterban uit te breiden en het diep verdeelde, in crisis verkerende land achter hem krijgen onder de gezamenlijke noemer van een Amerikaanse aanval.

Dictatuur

De spanning stijgt in Venezuela sinds vorige maand een ‘Grondwettelijke Vergadering’ is geïnstalleerd na verkiezingen uitgeschreven door de socialistische president Maduro, die geboycot werden door de oppositie. De Vergadering heeft het Venezolaanse parlement buitenspel gezet en heeft de facto de macht in handen. De oppositie bestempelt de huidige situatie als opmaat naar een dictatuur.

Twee radiostations in Venezuela die kritisch berichtten over president Maduro worden uit de lucht gehaald

Deze week werd bekend dat twee radiostations in Venezuela die kritisch berichtten over president Maduro en diens regering uit de lucht worden gehaald. De Nationale Mediavakbond in Venezuela beschuldigt de regering ervan de vrijheid van meningsuiting in te perken. Eerder had de regering ook een uitzendverbod opgelegd aan twee Colombiaanse tv-zenders. President Maduro had de zenders fel bekritiseerd vanwege de manier waarop zij verslag deden van de politieke crisis in zijn land.

Venezuela gaat sinds 2014 gebukt onder een diepe economische en politieke crisis. Door hyperinflatie en wanbeleid van de overheid zijn basisgoederen als medicijnen en voedsel schaars geworden.

