Venezuela geeft Amerikanen de schuld van stroomuitval

Zittend president Nicolás Maduro besloot dat de stroomuitval aan Amerikaanse sabotage van een stuwdam te wijten was: “De elektrische oorlog die door het imperialisme van de VS tegen ons volk gevoerd wordt, zal verslagen worden.” De aanvallers hadden het gemunt op de waterkrachtcentrale van Guri, die 80 procent van het land van stroom voorziet, aldus informatieminister Jorge Rodriguez.

Volgens de Venezolaanse regering was het de Republikeinse Amerikaanse senator Marco Rubio die achter deze aanval zit. In de Verenigde Staten is Rubio een van de hevigste tegenstanders van het beleid van de Venezolaanse president Nicolas Maduro. “Dit is de brutaalste aanval die het Venezolaanse volk de afgelopen tweehonderd jaar heeft moeten ondergaan”, zei Rodriguez.

Sinds vrijdagavond is de elektriciteitsvoorziening in een aantal regio’s hersteld, maar andere delen van het land zitten nog altijd zonder stroom. De stroomuitval die het geteisterde land vanaf donderdagmiddag trof is de grootste in de recente geschiedenis van Venezuela, waar elektriciteitsstoringen niet ongewoon zijn. Op straat in Caracas ontstond chaos, omdat mensen niet naar huis konden doordat de metro niet meer reed. Bussen waren overvol. Ook telefoon en internet viel uit. In een aantal ziekenhuizen functioneerden de noodaggregaten niet en moesten operaties worden uitgesteld. Schoolkinderen en werknemers kregen een vrije dag. Bij de benzinepompen ontstonden lange rijen.

Wapens

Dat klinkt zelfverzekerd, maar de meest passende metafoor is waarschijnlijk dat ze allemaal in het duister tasten over de toekomst van het land. Dat verkeert nu al twee maanden in een patstelling. Juan Guaidó slaagt er maar niet in om Maduro ten val te brengen met demonstraties. Aan de andere kant: dat de zelfbenoemde president nog steeds niet in de gevangenis zit, geeft aan dat de Venezolaanse regering toch bang is om van hem een martelaar te maken. Voor zaterdag staan er weer protesten in de agenda, van aanhangers van beide rivaliserende presidenten.

Als Guaidó nog een beetje hoop had dat de Amerikanen hem eventueel militair te hulp zouden komen bij het doorbreken van die patstelling, dan werd die deze week ook definitief de grond ingeboord. Want in een telefoongesprek met een Russische komiek, die zich voordeed als een Zwitserse politicus die wilde overleggen over sancties tegen Venezuela, liet de Amerikaanse speciaal gezant voor het land zich verleiden tot uitspraken over de strategie. Amerika zal geen wapens inzetten, vertelde hij in de opname, “tenzij het regime iets totaal gestoords doet, zoals de Amerikaanse ambassade aanvallen. Maar we hebben aanwijzingen dat sommige mensen in het leger nerveus zijn over een invasie, en wij denken dat het nuttig is om ze nerveus te houden.”

Dat hoeven ze nu dus niet meer te zijn. Maar de moeite die het de regering kost om de stroomvoorziening te herstellen zal Maduro toch ook zenuwachtig maken.