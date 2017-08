Venezolanen stelen dieren uit dierentuin om honger te stillen

Dit weekend werden twee halsbandpekari’s, die op zwijntjes lijken, gestolen uit een dierentuin in Maracaibo, vlakbij de Colombiaanse grens. De politie heeft inmiddels sterke aanwijzingen dat de dieren opgegeten worden.

"Sommige Venezolanen lijden ernstig onder het voedseltekort en zoeken eten in vuilnisbakken" Luis Morales van de Nationale Politie in Venezuela

Door de aanhoudende conflicten tussen troepen van president Nicolás Maduro en de oppositie zijn de straten geblokkeerd. Daardoor kan geen voedsel meer worden getransporteerd. Sommige mensen lijden ernstig onder het voedseltekort en zoeken eten in vuilnisbakken, zegt Luis Morales van de Nationale Politie tegen The Guardian. Of in dierentuinen.

Leonardo Nunez, directeur van de dierentuin, ontkent dat de dieren opgegeten worden. Volgens hem ontvreemden drugsdealers de dieren om ze te verkopen voor het geld. Mauricio Castillo, de vorige directeur, meldt aan The Guardian dat inmiddels ook twee tapirs zijn verdwenen. Extra schrijnend, want tapirs zijn een bedreigde diersoort. Nunez zegt dat ook een buffel in stukken is gesneden en meegenomen.

Door de wegblokkades kan voedsel voor de dieren de dierentuin ook niet meer bereiken. Vijftig dieren zijn daardoor de hongerdood gestorven.

