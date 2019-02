Venezolaanse president Maduro zit niet te wachten op Amerikaanse producten

Venezolaanse militairen hebben een brug geblokkeerd over de grensrivier met buurland Colombia. Daarmee moet worden voorkomen dat Amerikaanse hulpgoederen het land binnenkomen. De eerste ladingen werden woensdagavond verwacht.

De zending is volgens Washington bedoeld om de crisis in Venezuela te verlichten en komt twee weken nadat de VS verregaande sancties namen tegen het regime van Nicolás Maduro. Daarmee betuigen de Amerikanen hun steun aan Juan Guaidó, de man die door de oppositie wordt aangemerkt als de enige legitieme president van Venezuela. Sinds dat gebeurde, telt het land twee presidenten.

Bedelaars

Hoe de babymelk en de medicijnen de grens over moeten, is vooralsnog volstrekt onduidelijk. De hulp, die ongetwijfeld is gelabeld met ‘USAID’, heeft een sterk politieke lading en dat is precies de reden waarom Maduro tegenwerkt. “Venezuela is geen land van bedelaars”, zei hij. “Als dit van de VS en Colombia komt, dan moet het wel een paard van Troje zijn.”

Toch zit hij met een dilemma. Als hij de goederen doorlaat, staat hij in zijn hemd omdat zijn aartsvijand doet wat hij zelf verzuimt: zijn volk te eten geven. Maar doet hij het niet, dan kan dat tot grote boosheid leiden onder de bevolking.

Als Maduro de goederen doorlaat, staat hij in zijn hemd omdat zijn aartsvijand doet wat hij zelf verzuimt: zijn volk te eten geven

Venezuela gaat door een diepe humanitaire crisis. Door wanbeleid en corruptie is er tekort aan zo ongeveer alles. Apotheken hebben amper nog medicijnen, supermarkten alleen peperdure geïmporteerde producten. Veel families eten nog maar één keer per dag. Ook brandstof is een probleem, benzinestations liggen er verlaten bij en in het binnenland is de elektriciteit op rantsoen.

Omdat alles al schaars is, zijn de gevolgen van de Amerikaanse sancties nog niet direct merkbaar. De maatregelen treffen nu vooral de inkomsten van de Venezolaanse staat, die een monopolie heeft op import van voedsel en medicijnen. Betalingen van de 500.000 vaten olie die Venezuela dagelijks aan de VS leverde, gaan naar een speciale rekening die ter beschikking komt van de interim-regering van Juan Guaidó.

Verdere olie-export naar de VS is stil komen te liggen. Volgens persbureau Reuters dobberen op de Mexicaanse Golf Venezolaanse olietankers doelloos rond in afwachting van een bestemming. In totaal zouden ze zeven miljoen vaten olie aan boord hebben, een weekproductie voor Venezuela, dat voor 90 procent afhankelijk is van de olie-export.

“De Venezolaanse economie zou dit jaar al met 15 procent krimpen”, zegt econoom Andrúbal Oliveros. “Met de sancties wordt dat twee keer zoveel.”