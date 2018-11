Veldrijdster Denise Betsema ging voor een leerjaar, maar toen kwamen de overwinningen

Voor de meeste mensen ben jij ‘ineens’ goed. Hoe komt dat? Lees verder na de advertentie “Ik heb altijd wedstrijden op de mountainbike gereden. De schoonvader van mijn Belgische trainer, Tom de Kort, komt al dertig jaar op Texel, ook in de fietswinkel van mijn ouders. Hij raadde me tweeënhalf jaar geleden aan ook te gaan veldrijden. Dat ben ik gaan doen. In maart hebben we besloten ons volledig op crossen te richten. “Tom was een logische keuze als trainer, gezien het contact met zijn schoonvader. De eerste vier weken mocht ik niet op een fiets zitten, er werd meteen een rustperiode ingelast. Dat hielp mij wel. Ik merkte dat ik opgebrand raakte als ik beide sporten bleef doen. Nu doe ik meer techniektrainingen, ben ik afgevallen. Het is allemaal professioneler. Uiteindelijk beviel het crossen. Er waren resultaten, Texel is met zand, bos en veel fietspaden ideaal om te trainen, de wedstrijden zijn meestal in Nederland en België, dichter bij huis. Dat kwam goed uit voor het gezin.” Mijn zoon van zeven is een groot fan van Mathieu van der Poel. Wat mama doet, maakt hem niet veel uit

Denise Betsema

Je hebt twee kinderen gekregen, op jonge leeftijd. Dat heeft jouw carrière wat vertraagd. In 2016 maakte je pas je nationale comeback. Heb je een balans gevonden? “Jukka is bijna zeven en toen Wolf, nu vier, ook naar school ging, werd het voor mij wel makkelijker. Ik zorg dat ik altijd train als zij op school zitten, dan ben ik ’s middags gewoon moeder. Het relativeert ook. Als ik een minder goede dag heb, zijn de kinderen niet minder blij.”

Snappen de kinderen wat je doet? “Mijn moeder was vroeger kapster en het is niet heel anders. Het hoort er gewoon bij dat mama wielrenster is. (Lachend) Jukka is groot fan van Mathieu van der Poel. Wat mama doet, dat maakt hem niet veel uit. Ze zijn wel trots. Mijn dochtertje heeft net de beker van afgelopen weekend mee naar school genomen om erover te vertellen.”

Je belt nu vanuit de winkel van je ouders. “Ja, daar werk ik ook nog. Ik ben nu semi-prof. Ze hebben al een jaar of tien een fietswinkel in Oudeschild. Dat is soms wel druk, zeker in de zomer, als veel toeristen fietsen komen huren. Gelukkig helpen mijn ouders me bij het trainen. Dan mag ik een uur eerder weg of een uur later beginnen. Het zijn toch je ouders, hè.”

Derde op het EK, nu twee overwinningen in een weekend… “Het was de bedoeling om dit jaar aan te sluiten, er een leerjaar van te maken. Overwinningen had ik echt niet zien aankomen. Ik kwam zondag in Koksijde en zei tegen mijn trainer dat ik het zo ontzettend druk vond. Jeetje, wat is er aan de hand?, vroeg ik. Toen vertelde hij me dat het een klassieker was in het veldrijden. Dat wist ik niet eens.”

Het gebeurt vaker dat een renster opeens goed is en daarna terugvalt. Hoe zorg jij dat je op dit niveau blijft? “We zijn pas sinds maart aan het samenwerken. Ik sta er nog fris in. Technisch en tactisch kan ik nog heel veel leren.”

Veel veldrijders kiezen op dit moment in het seizoen voor een pauze, gaan even naar de zon. Wat doe jij? “Ik rijd nog in Hasselt op zaterdag, maar de zondagskoers doe ik niet. Dan vieren we Sinterklaas. De kinderen zijn daar al erg mee bezig.” Kort na het gesprek stuurt Betsema een appje: ‘Hoi, mijn semi-profcontract is net omgezet naar een profcontract. Kan dat nog in het ­artikel?’

