Veldrijder Mathieu van der Poel: 'Een wereldtitel doet het WK van vorig jaar niet vergeten'

Mathieu van der Poel (23) ploft met een kloeke duik in het half versleten lederen bankstel. Het stof veert nog net niet op. Het hotelmeubilair in het onderkomen van de Nederlandse ploeg heeft zijn beste dagen gehad. Die voor Van der Poel moeten nog komen.

"Even rust", grijnst de veldrijder van wie iedereen verwacht dat hij morgen zijn tweede WK-titel grijpt. Wat kan er misgaan, herhaalt hij de vraag. Eigenlijk niets. Maar daar gaat hij niet van uit, merkt hij ineens op. Het parcours in de löss, bij de Cauberg in Valkenburg, is verraderlijk. "Ik ben vanochtend op parcoursverkenning geweest. Het zou heel straf zijn als iemand hier niet zou vallen. Foutloos gaat zondag niemand zijn."

Hij zoekt graag de kantjes op in de cross. Zou de uitspraak 'op de limiet rijden' niet bestaan dan had Van der Poel hem wel uitgevonden. "Vanochtend bij het inrijden wilde ik weten hoe hard en tot waar ik kan gaan. Ik val liever op zulke momenten dan tijdens de wedstrijd."

Druk en Vlaamse stekeligheden die bij de aanloop naar een WK horen, maken weinig indruk op Mathieu van der Poel

Thuisvoordeel Mocht een schuiver hem de titel kosten dan kan hij zichzelf wat verwijten. Of zijn vader. Adrie van der Poel is namelijk bedenker en bouwer van het parcours. "Ons pa heeft een leuke omloop neergelegd", ontwijkt junior alle gevoeligheden. "Ik geloof ook niet in zoiets als thuisvoordeel." In België, het land van concurrent Wout van Aert is het nodige te doen geweest over de vermeende familiebelangen. Een vader die én het WK-parcours uitstippelt én 's avonds aan de eettafel zit met zijn zoon. Nonsens menen de 'Poelekes'. "Ik heb hier vrijdag voor het eerst gereden. Zondag wordt de tweede keer." Tekst loopt door onder de afbeelding Mathieu van der Poel. © ANP De druk en de Vlaamse stekeligheden die bij de aanloop naar een WK horen, maken weinig indruk op de jonge Nederlander. "Ik kan niet veel veranderen aan de meningen", reageert Van der Poel. En van zenuwen heeft hij al helemaal geen last. "Zenuwen? Neuh, misschien een paar minuten voor het startschot." Van der Poel steekt tot dusver met kop en schouders boven de rest uit. De Nederlander won 26 veldritten. Saai was nog de meest vleiende omschrijving in het woud van kritiek. Het raakt hem amper. Zijn drive deze winter heeft namelijk alles te maken met de deceptie tijdens het WK van vorig jaar, toen hij tweede werd vanwege vier lekke banden. "Dat was een grote ontgoocheling. Ik heb toen tegen mijzelf gezegd dat het enige wat ik kan doen is zoveel mogelijk wedstrijden winnen." Mocht hij morgen als eerste Nederlander voor de tweede maal wereldkampioen worden dan is daarmee het trauma van Luxemburg 2017 niet weggespoeld. "Zelfs dit successeizoen gaat die teleurstelling niet doen vergeten." Ze zullen Van der Poel morgen in de dranghekken moeten rijden om hem van de titel af te houden. Een tactische race is dan ook het laatste wat hij verwacht. "Als ik er meteen vandoor kan gaan, dan doe ik dat." Vandaag de dag kom je er niet meer aan te pas als je niet 100 procent fit bent Zijn zelfverzekerdheid kent geen grenzen. Hij leeft dan ook ontspannen toe naar morgenmiddag. Weet hij dan op het juiste moment te pieken? "Ik heb in november naar het EK geprobeerd toe te werken. Voor zover dat gaat. Je denkt toch te weten wat goed voor je is en wat niet. Dit is geen exacte wetenschap."