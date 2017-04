Veldhoven verbiedt Eritrese conferentie

Aan het begin van de avond greep de politie in en arresteerde tientallen demonstranten. Hun actie leek aanvankelijk weinig succesvol. De betogers hadden een auto bestormd waarin een Eritrese regeringsvertegenwoordiger zou hebben gezeten, maar konden niet verhinderen dat die zijn weg naar het hotel annex conferentieoord vervolgde.

Toen de burgemeester later in overleg met OM en politie tot de conclusie kwam dat de openbare orde niet gegarandeerd kon worden, en de conferentie van vandaag verbood, zagen de betogers hun doel alsnog bereikt.

In Koningshof zou vandaag de YPFDJ bijeenkomen, de jongerenafdeling van de Eritrese regeringspartij. Hoofdspreker zou Yeman Gebreab zijn, de rechterhand van de Eritrese president Isaias Afewerki.

Geen grond voor verbod

Het Nederlandse kabinet zei eerder deze week diens bezoek ‘ongemakkelijk’ te vinden, maar geen grond te hebben om het te blokkeren, anders dan het bezoek van een Turkse minister vorige maand. Het bezoek van Gebreab zou een privé-aangelegenheid zijn, en geen politieke campagne, aldus het kabinet. De invloed die de Eritrese regering uitoefent op naar Nederland gevluchte onderdanen is de Tweede Kamer echter al jaren een doorn in het oog.

De politie treedt op in Veldhoven. © ANP

Tot de betoging tegen de conferentie van de YPFDJ was opgeroepen door Kubrom Dafla Hosabay, een voormalige staatssecretaris van Eritrea, die in 2010 naar Nederland vluchtte omdat hij zich in eigen land niet meer veilig voelde. Hosabay ageert sindsdien vanuit Nederland tegen het regime van president Afewerki.

Afewerki was de grondlegger van het Eritrese volksbevrijdingsfront, dat na de onafhankelijkheid in 1991 een greep naar de macht deed. Afewerki leidt sinds 1993 zijn land met harde hand. Hij is niet alleen president, maar ook opperbevelhebber en leider van de enig toegestane politieke partij, de EPLF. De jongerenafdeling van die partij belegt jaarlijks een bijeenkomst in Europa, steeds in een ander land. Die conferentie hebben nooit zulke felle reacties opgeroepen als in Veldhoven.