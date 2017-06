Veiligheidsraad scherpt sancties Noord-Korea aan na rakettesten

De vijftien leden van de veiligheidsraad stemden in New York unaniem voor het aanscherpen van de sancties. Noord-Korea gaat met de testen in tegen een VN-resolutie die nucleaire- en rakettesten verbiedt. Het land testte dit jaar al negen langeafstandsraketten. Vorig jaar werden twee nucleaire tests gehouden.



De buitenlandse tegoeden van veertien Noord-Koreaanse officials zijn bevroren. Ook krijgen zij een reisverbod. Onder hen is Cho Il-u, die leiding zou geven aan Koraanse spionnen in het buitenland. Op de lijst staan ook enkele hooggeplaatste leden van de Koreaanse Arbeiderspartij.



Eén van de door de sancties getroffen bedrijven in is de nationale Koryo Bank, die de financiële zaakjes van de Noord-Koreaanse politieke elite regelt.



De VS werken ondertussen samen met Zuid-Korea aan een raketschild en vernietigden onlangs voor het eerst een langeafstandsraket tijdens een test boven de Stille Oceaan. De VS pleitte voor strengere sancties tegen het land, maar China hield die tegen.

