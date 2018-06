Veiligheid bij privéklinieken is niet op orde

Het is even slikken voor de zelfstandige klinieken in Nederland. Ze groeien spectaculair in aantal, van 269 in 2011 tot 500 nu, maar voor de kwaliteit van de zorg krijgen ze van de inspectie een onvoldoende. Vandaag publiceerde de Inspectie ­Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) twee rapporten. De conclusie: de beloofde verbetering van de kwaliteit blijft uit. Als het niet beter gaat, volgen zwaardere maatregelen, zegt hoofdinspecteur Marina Eckenhausen.

Dat er dingen niet goed gaan, dat kan gebeuren. Je moet er wel van leren. Marina Eckenhausen, Hoofdinspecteur Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Wat troffen jullie aan in de zelfstandige klinieken? Eckenhausen: “Er zijn klinieken die het goed doen, maar bij te veel klinieken zien we te veel tekortkomingen. Dan gaat het over infectiepreventie, controles voorafgaand aan een operatie, medicatie, deskundigheid van zorgverleners, veiligheid van de apparatuur die wordt gebruikt, de voorlichting aan patiënten over de ingreep die ze ondergaan en de mogelijke alternatieven die er zijn.” Een percentage klinieken dat in gebreke blijft, heeft Eckenhausen niet. Wel staan er in de rapporten percentages per thema. Zo voert een derde van de zelfstandige klinieken geen controle uit op infecties na een operatie. Bij de helft waren de medicatieveiligheid en de sterilisatie van operatiematerialen niet in orde.

Moet er net als bij verpleeghuizen een zwarte lijst komen voor particuliere klinieken? “Wij hebben al langer zorgen over particuliere klinieken. Dat er dingen niet goed gaan, dat kan gebeuren. Je moet er wel van leren. De reguliere ziekenhuizen doen dat. Particuliere klinieken blijven achter. Daarom zoeken wij nu de publiciteit. Maar verbeteren van zorg gebeurt niet door een zwarte lijst.”

Hoe weet de consument of een kliniek aan de eisen voldoet? “Je moet je als patiënt goed laten informeren. Kijk naar onze site. Daar staan alle rapporten van particuliere klinieken. Kijk ook op websites van zorgverzekeraars die kwaliteitsinformatie hebben. De informatie op onze site is lastig te vinden? Ja, het kan misschien beter. Ik zeg het mogelijk wat boud, maar de inspectie is er niet voor keuze-informatie voor de patiënt. Wij waarborgen de kwaliteit van de zorg. Gaat het mis, dan grijpen we in met aanwijzingen, boetes en verscherpt toezicht.” Waar wij ze nu nog ruim de tijd geven voor verbeteringen, gaan we komend jaar vaker over tot verscherpt toezicht.

Wat als er geen verbetering komt? “We gaan nog meer dan voorheen de druk op de particuliere klinieken leggen. Dat klinkt soft, maar in het algemeen geldt: als de inspectie ergens aandacht voor vraagt, pakken partijen dat wel op. Daarbij is ons geduld iets eerder op met een individuele kliniek waar gebreken zijn. Waar wij ze nu nog ruim de tijd geven voor verbeteringen, gaan we komend jaar vaker over tot verscherpt toezicht, een aanwijzing of een boete. Strakker handhaven dus.”

Is het raadzaam om naar een particuliere kliniek te gaan of is het beter voor een regulier ziekenhuis te kiezen? “Tegen iedereen die deze vraag heeft, zeg ik: laat je goed informeren. Er is op dit moment geen reden om een particuliere kliniek te mijden. Want als wij ernstige zorgen zouden hebben over een individuele kliniek, dan grijpen we in.”