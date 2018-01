Veiligheid bij een op de zes metaalbedrijven zo slecht dat inspectie het werk moest stopzetten

In metaalbedrijven zijn er relatief veel risico’s op gevaar. Er zijn machines die er bekend om staan dat werknemers er tussen bekneld kunnen raken, of die snijden of pletten. Ook is er kans om geraakt te worden door grote objecten als takels en katrollen. Of juist door kleine deeltjes als wegspattende metaalsplinters. Bij veel bedrijven is er ook sprake van blootstelling aan gevaarlijke stoffen zoals lasrook en uitlaatgassen van dieselmotoren.

De sector telt jaarlijks 92 ongevallen op honderdduizend werknemers. In andere sectoren ligt dit gemiddeld op 27 ongevallen, weet de Inspectie SZW. Daarom zijn er bij de metaalsector ook extra controles. Met effect. Bedrijven waar de inspectie veelvuldig komt, houden zich veel beter aan de arboregels. Bij driekwart van de metaalbedrijven waar de Inspectie wijst op tekortkomingen, is een jaar later de situatie verbeterd.