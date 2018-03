Veevoer mag weer meer kosten

De trein rijdt in volle vaart de goede kant op, maar de machinist is nog niet helemaal gerust over alle wagons. Zo ongeveer staan de zaken er voor bij veevoerconcern ForFarmers, dat gisteren goede cijfers presenteerde, vooral door een verbeterde economische positie van zijn klanten.

Tegelijkertijd is topman Yoram Knoop bezorgd over hoe dat nu verder moet met de activiteiten van het bedrijf in het Verenigd Koninkrijk, waar de Brexit een schaduw werpt over de nabije toekomst. In ceo-taal is dat: "In Engeland vergen die verbeteringen meer tijd."

Dat zijn grote getallen die passen bij een groot bedrijf. Zeker na de overname van Vleuten-Steijn in 2016 - een deel van de groei komt door het inlijven van deze branchegenoot - kon ForFarmers zijn positie als marktleider in Europa verstevigen. Wat de winst per aandeel van het beursgenoteerde bedrijf ook ten goede kwam; die steeg met 12 procent.

Dat 'Olvarit-effect' tekent de strategie van het bedrijf: ForFarmers mikt hoe langer hoe meer op een brede lijn van producten voor verschillende dieren in verschillende fasen van hun leven. Zo is de Forza-lijn voor kuikentjes uitgebreid met een variant die extra energie levert aan diertjes van 24 tot 36 uur oud.

Er werd meer speciaal voer verkocht voor jonge biggen, kalveren en kuikens. Producten met een hogere winstmarge. Topman Knoop: "Als je zorgt voor goede voeding in de allereerste levensfase van het dier, dan betaalt zich dat terug. Het dier wordt productiever en gezonder. Het is wel duurder, net als babyvoeding voor mensen."

Buy British

Nederland is de belangrijkste markt voor het bedrijf uit Lochem. Meer dan de helft van de brutowinst wordt op de thuismarkt verdiend. ForFarmers heeft nu 34 fabrieken in vier landen (Nederland, België, Duitsland en Engeland). Daar komen drie fabrieken in Polen bij, waar ForFarmers een joint venture is aangegaan met Tasomix. Topman Knoop verwacht daar veel van: "Polen is het grootste pluimveeland van Europa." In België en Duitsland is het volume van het bedrijf relatief klein, maar de resultaten in die twee landen stegen wel.

Maar in Engeland - en daar is het minder goede nieuws - daalde de brutowinst met bijna 10 procent. Volgens Knoop kwam dat deels door logistieke problemen, maar ook door de waardedaling van het Britse pond, een gevolg van het voorgenomen vertrek van Engeland uit de Europese Unie. Knoop bemerkt een veranderd handelsklimaat op het eiland: "De tendens is steeds meer: Buy British."

Als de Britten dat motto doorzetten, heeft ForFarmers daar zowel voor- als nadeel van. Met eigen fabrieken in het Verenigd Koninkrijk vallen ze immers onder dat 'buy British'. Maar doordat ForFarmers veel grondstoffen buiten Engeland inkoopt, vreest het bedrijf eventuele importheffingen en dus prijsstijgingen.