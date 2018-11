Veestapeloproep van OM ergert minister Schouten

GroenLinks wilde gisteren van de minister weten of zij overweegt het advies van het OM te volgen. “Nederland produceert een enorme hoeveelheid mest”, zei Kamerlid Laura Bromet. “Dat werkt fraude in de hand. Er is één oplossing: minder dieren.”

VVD, CDA en SGP vonden dat het OM te veel op de stoel van de politiek is gaan zitten. “Wie maakt het beleid? Het OM of de minister?” zei CDA’er Jaco Geurts.

“Het OM kan zijn mening geven”, antwoordde minister Schouten. Er klonk irritatie door in haar woorden. “Ik heb de mening van de officier van justitie gehoord. Ik heb soms wat meer tijd nodig dan anderhalve maand om dingen te veranderen.” Eind september stuurde Schouten een plan om mestfraude aan te pakken naar de Europese Commissie. De maatregelen somde ze nog eens op: “Betere samenwerking tussen toezichthouders, slimmer gebruik van data in de opsporing, vereenvoudiging van regelgeving en het bijhouden van een frauderegister.” Milieu­officier Rob de Rijck zei gisteren in NRC dat de nadruk in de plannen te veel op repressie ligt en te weinig op preventie.

Volgens Schouten probeert het ­kabinet de mestproductie wel te beperken. Zo wil het kabinet sanering van de intensieve varkenshouderij.

Nederland mag van Europa meer mest uitrijden dan bij wet toegestaan. Volgend jaar beslist de Europese Commissie of het land die uitzonderingspositie mag behouden. Dan moet de mestfraude wel zijn aangepakt. De kritiek van het OM, die moet handhaven, kan dan nadelig werken.

