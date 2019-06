Veertien gewonden na blikseminslag op een militair oefenterrein in Ossendrecht

De dertien andere leerlingen zijn lichtgewond naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de lichtgewonden zelf niet door de bliksem zijn geraakt, maar in de buurt stonden van de man die zwaargewond raakte.

De gewonden zijn 16, 17 en 18 jaar oud. Ze volgen de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap (VeVa). Hier worden leerlingen klaargestoomd voor een carrière in het leger. De VeVa is belangrijk voor het ministerie van defensie omdat het met een groot personeelstekort kampt. In 2015 bedroeg het aandeel van de VeVa’s in de instroom van de krijgsmacht 45 procent.

Defensie komt duizenden mensen tekort. Op 1 januari ging het om 8363 militaire functies en 229 burgerfuncties. Bij de militairen zijn het voornamelijk lagere functies. Van het aantal sollicitanten valt gemiddeld 75 procent uit tijdens het keurings- en selectieproces.