Veel vakantiefiles verwacht op 'zwarte zaterdag'

De eerste files op de Franse autoroutes kunnen al rond 6 uur 's ochtend ontstaan. Bottleneck op weg naar het zonnige zuiden is de Rhônevallei (A7), vooral bij Valence en ten zuiden van Lyon. Verkeer naar het zuidwesten van Frankrijk zal volgens de ANWB vastlopen bij de tolstations op de A10 Parijs-Orléans-Bordeaux.



Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië moet het verkeer rekening houden met oponthoud op de routes richting vakantiebestemming.



De komende dagen zijn veel Nederlandse vakantiegangers alweer onderweg naar huis. In eigen land kunnen grote evenementen tot drukte leiden. Het gaat om het Zomercarnaval in Rotterdam op zaterdag, het Truckstar Festival op het circuit van Assen op zaterdag en zondag en de twee concerten van U2 in de Amsterdam ArenA op zaterdag en zondag.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.