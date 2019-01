Veel reizen en hopelijk volle stadions bij FIH Pro League

Het was een reis van 18105 kilometer. Eentje die, met een tussenstop in Dubai, ruim 24 uur in beslag nam voor de Nederlandse hockeyers. Zondagnacht (04.30 uur Nederlandse tijd) begint voor hen een nieuw avontuur in Auckland, Nieuw-Zeeland: de FIH Pro League.

De FIH Pro League, een wereldwijde landencompetitie met uit- en thuiswedstrijden, geldt als vervanger voor de Champions Trophy en de Hockey World League. De internationale hockeyfederatie (FIH), die sinds 2014 werkte aan het format, is vanzelfsprekend enthousiast over de vernieuwde opzet. Dit laat zien dat hockey een mondiale sport is, er is een overzichtelijke speelkalender, fans hebben meer mogelijkheden om hun land in actie te zien en de beste landen zullen het tegen elkaar opnemen, zo valt te lezen in een persbericht van de FIH.

Kalender zit bomvol De beste acht landen hebben zich ingeschreven voor de FIH Pro League. Oranje treft behalve Nieuw-Zeeland ook Argentinië, Australië, België, Duitsland, Groot-Brittannië en Spanje. Pakistan moest zich op het laatste moment terugtrekken, waarna de FIH besloot het land voor twee jaar te schorsen. Met de FIH Pro League valt niet te spotten. De beste vier landen van de FIH Pro League, die eind juni een Final Four spelen in Amstelveen, plaatsen zich voor het olympisch kwalificatietoernooi waar tickets klaarliggen voor de Spelen van Tokio in 2020. Nederlandse hockeyliefhebbers kunnen de nationale ploeg in ieder geval zeven keer aan het werk zien tegen gerenommeerde hockeylanden. “We gaan een beetje het voetbal achterna”, laat aanvoerder Billy Bakker weten vanuit Auckland. “Ik begrijp dat wel. Als wij bijvoorbeeld in Spanje om de Champions Trophy tegen Engeland speelden, dan zat er bijna niemand op de tribune. Nu hopen ze op volle stadions.” Ook bondscoach Max Caldas is overwegend positief over de nieuwe opzet. “De vraag is alleen: wat gaat de impact zijn op de lange termijn?”, zegt Caldas. “Ik ben persoonlijk een groot liefhebber van clubhockey. Sommige internationale wedstrijden zitten kort op de hoofdklasseduels. De kalender zit bomvol. Sommige spelers werken of studeren en hebben daarnaast nog een gezin.” Oranje speelt volgende week nog in Melbourne tegen Australië, waarna het half februari koers zet naar Buenos Aires, waar Argentinië de tegenstander zal zijn. In april, als veel hoofdklasseclubs zich hopen te kwalificeren voor de play-offs in mei, wachten interlands tegen Spanje (thuis) en Duitsland (uit). Bakker vreest dat niet alle landen voortdurend met hun sterkste selecties zullen aantreden in de FIH Pro League. “Het vergt veel van de spelers”, meent hij. “Vandaar dat de groep nu ook wat groter is (twintig in plaats van achttien spelers, red.). We moeten meer reizen.”

Commitment Bij Nederland ontbreken twee vaste waarden in Nieuw-Zeeland: Valentin Verga (Amsterdam) en Robbert Kemperman (Kampong). Ze verkiezen de (lucratieve) Maleisische clubcompetitie boven de FIH Pro League. Caldas besloot daarop om ook in het verdere verloop van de FIH Pro League geen beroep te zullen doen op Verga en Kemperman. “Ik wil volledig commitment van mijn spelers”, motiveert Caldas. “We hebben er goed met elkaar over gesproken. Uiteindelijk moeten we elkaars keuze respecteren. Wij gaan verder, zij gaan verder. We hebben genoeg andere goede spelers.” Voor het Nederlands hockeyelftal wordt de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland het eerste officiële duel na de verloren WK-finale tegen België. Caldas werkte met zijn selectie in januari een trainingsstage af in het Duitse Mannheim. “Ik werd daar aangenaam verrast”, blikte de bondscoach terug. “Het ging er hard aan toe. Qua spel en qua uitstraling voelde ik dat we het momentum van tijdens het WK nog hebben. De spelers zijn weer fris en hebben er zin in.”

