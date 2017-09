Veel minder Oost-Europese fruitplukkers door Brexit

De peren en appels moeten van de bomen, maar wie gaat ze plukken? Dat vragen de fruittelers in het Verenigd Koninkrijk zich af als zij de hoofden van hun medewerkers tellen. Gemiddeld komen zij 20 procent personeel tekort en dat duwt hen richting de afgrond, waarschuwt de Britse belangenorganisatie English Apples and Pears deze week.

De waarschuwing komt niet als een verrassing. Direct na het referendum over de Brexit vreesden Britse boeren al voor personeelstekorten. Het liefst werken de akkerbouwers en tuinders met ‘terugkeerders’, Oost-Europeanen die eerder op Engelse boerderijen hebben gewerkt. “Zij zijn cruciaal voor de landbouw”, laat Mike Thomas van de landbouworganisatie National Farmers Union (NFU) via e-mail weten. “De werkervaring en hun technische vaardigheden maken deze groep medewerkers waardevol.”

Maar de cruciale medewerkers laten het afweten. Steeds minder Polen, Roemenen en Bulgaren keren terug, blijkt uit cijfers van de NFU. Elke maand daalt het aantal terugkeerders. In januari meldde 65 procent van de seizoensarbeiders zich opnieuw op de Britse boerderijen, in mei was dat gedaald naar 33 procent. “Een halvering. Daar maken we ons veel zorgen over”, stelt Thomas.

Acuut probleem

De NFU ziet net als de fruittelers dat de oogsten in kassen en op het land in gevaar komen door ‘een serieus personeelstekort’. De NFU zegt dat het personeelstekort dit jaar vier keer zo groot is als vorig jaar.

De NFU wil van het ministerie van landbouw duidelijkheid over de positie van Oost-Europese seizoenswerkers. Niet pas als de Brexit erdoor is, maar nu, direct, omdat de problemen acuut zijn. Rijpe appels en peren kunnen niet lang aan de bomen blijven hangen.

De boeren staan voor nog een probleem dat indirect met de Brexit te maken heeft. Het Britse pond is de afgelopen maanden sterk in waarde gedaald. Daardoor loont het voor buitenlandse seizoensarbeiders minder om geld terug te sturen naar hun land van herkomst. Zij krijgen immers minder zloty’s (Polen), lev’s (Bulgarije) of leu’s (Roemenië) voor hun ponden.

Het lijkt erop dat de Britse regering bij de brexitonderhandelingen geen uitzondering wil maken voor seizoensarbeiders in de landbouw waardoor de boeren het binnenkort helemaal zonder hun Oost-Europese personeel moet rooien. Voordat zij kwamen, deden Russen en Brazilianen die op speciale visa binnenkwamen het zware werk. Daarvoor waren het Spanjaarden en Italianen en weer daarvoor, in de jaren tachtig, Britse studenten en laagopgeleide autochtonen. Mocht het tot een harde Brexit komen, dan resteert voor de Britse boeren alleen deze groep nog voor het repeterende werk op de akkers en in de kassen.

