Veel meer Nederlandse kinderen bij IS dan tot nu toe gedacht

In het jaarverslag 2017 spreekt de AIVD over zeker 175 minderjarigen die door hun ouders zijn meegenomen, of daar geboren zijn uit een Nederlandse vader en/of moeder. Tot nu toe hield de veiligheidsdienst het telkens op minimaal tachtig kinderen.

Lees verder na de advertentie

Ruim twee derde is daar geboren. Dat betekent volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst dat de helft van de kinderen jonger is dan 4 jaar. De meeste van hen bevinden zich bij IS. Nog geen 10 procent is ouder dan 9 jaar. Vanaf die leeftijd krijgen jongens een training en kunnen ze worden ingezet voor de strijd. Bij meisjes is dat waarschijnlijk niet het geval, schrijft de AIVD.

Mochten de kinderen terugkeren naar Nederland dan gaat er een ‘serieuze dreiging van hen uit’, schrijft de AIVD

De cijfers blijven schattingen omdat het lastig is zwangerschappen of geboorten in Syrië en Irak bevestigd te krijgen. Helemaal omdat een deel van de Nederlandse mannen die zich bij IS hebben aangesloten zijn getrouwd met lokale vrouwen.

Mochten de kinderen terugkeren naar Nederland – er wordt vanuit gegaan dat met name vrouwen en kinderen een poging zullen doen nu er van het kalifaat weinig over is – dan gaat er een ‘serieuze dreiging van hen uit’, schrijft de AIVD. Vrouwen en (oudere) kinderen hebben mogelijk deelgenomen aan ‘ernstige gewelddadigheden’ of zijn daar getuigen van geweest.

Keuze De Nederlandse overheid heeft tot nu toe telkens gezegd dat minderjarigen met een Nederlandse link niet worden opgehaald in het kalifaat, omdat hun ouders de keuze hebben gemaakt daar naartoe te gaan. Alleen als ze Nederland of een Nederlandse ambassade in de regio weten te bereiken, worden ze onder begeleiding teruggevlogen. Dan zullen de minderjarigen worden opgevangen en de zorg krijgen die ze nodig hebben, zei een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) daar eerder over. De AIVD constateert dat ‘steeds meer landen digitale spionageoperaties’ uitvoeren In het jaarverslag 2017 gaat de AIVD ook in op de digitale dreiging voor Nederland. Er is vanuit andere staten een ‘bovengemiddelde’ interesse in Nederland, schrijft de dienst. Die staten doen aan heimelijke politieke beïnvloeding of aan politieke en economische spionage. Dat Nederland interessant is, heeft te maken met de positie als internationale hub, het lidmaatschap van de EU en NAVO en als huidig lid van de VN Veiligheidsraad.