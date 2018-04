Veel kritiek op nieuwe puntentelling bij hockey

Zomaar wat uitslagen uit de achtste- en kwartfinales van de Euro Hockey League (EHL), die afgelopen weekend werden afgewerkt bij hockeyclub Rotterdam: 0-8, 4-7, 9-0 en 1-13.

Lees verder na de advertentie

Sensationele resultaten. Dat zeker. Maar de hoge scores zijn vooral te danken aan de organisatie van de EHL, die dit seizoen experimenteert met de puntentelling. Velddoelpunten en strafballen tellen dubbel, terwijl een benutte strafcorner gehonoreerd wordt met slechts één punt.

Velddoelpunten en strafballen tellen dubbel, terwijl een benutte strafcorner gehonoreerd wordt met slechts één punt

De veranderde spelregel kan rekenen op veel kritiek. Bloemendaal-coach Michel van den Heuvel zag zijn elftal zowel zaterdag (tegen de Belgische Dragons) als gistermiddag (tegen het Franse Paris Saint-Germain) met 8-0 winnen, maar om nu te zeggen dat hij met een blij gezicht van het veld stapte, nee. Van den Heuvel is een fel criticaster van het nieuwe format. Volgens hem is de puntentelling veranderd om de kracht van de strafcorner uit het hockey te halen, terwijl dat nu juist tot de identiteit van het hockey behoort, vindt Van den Heuvel. Ook spelers vinden de nieuwe puntentelling maar niets. Voor het publiek is het eveneens verwarrend.