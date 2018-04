Veel kippenstallen zijn nog steeds geblokkeerd

Dat het langzaam maar zeker warmer wordt buiten is niet voor iedereen goed nieuws. Door broeierig weer kunnen ziektebronnen ontstaan in de met fipronil verontreinigde mest die sinds afgelopen zomer op boerenerven ligt opgeslagen. Bovendien zijn nog altijd 280 legkippenstallen gedeeltelijk of volledig geblokkeerd, laat de Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) desgevraagd weten.

“Wat zo’n lange blokkade financieel betekent voor pluimveehouders kunnen we moeilijk overzien”, zegt Eltjo Bethlehem van het Fipronil Meldpunt Gelderse Vallei. “Maar wij horen wel dat de hele affaire er in de emotionele sfeer flink inhakt.”

Mest Sinds de sector afgelopen zomer werd geconfronteerd met de in eieren aangetroffen insecticide, werden aanvankelijk 794 kippenlegstallen geblokkeerd en zitten veel pluimveehouders nog steeds met vervuilde kippenmest in hun maag. De mest kan namelijk niet worden afgevoerd naar biomassacentrale BMC Moerdijk, omdat die half mei dichtgaat voor groot onderhoud. BMC verwerkt jaarlijks een derde van de totale landelijke pluimveemestproductie. 'Haal die mest van de erven af en breng het naar een centrale plek zodat het daar kan worden voorbewerkt' Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders “Er moet echt schot in komen. Het wordt nu mooi weer en je wilt geen broei”, zegt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). Sinds begin februari mag verontreinigde mest op het eigen erf en met eigen mest worden gemengd, zodat niet alle mest verbrand hoeft te worden, maar dat blijkt volgens De Haan niet de oplossing: “Er is hooguit 600 ton op deze manier afgevoerd. Mengen is bewerkelijk. Boerenerven zijn daar niet op ingericht.” De vervuilde mestberg die her en der bij kippenboeren ligt opgeslagen begint nu te oud of te nat te worden, wat verwerking bemoeilijkt. De Haan: “Mest die oud of nat is wil niet goed branden. Zelfs als energiecentrale BMC Moerdijk wel beschikbaar was, hadden die daar weinig mee gekund. Wij zeggen daarom: Haal die mest van de erven af en breng het naar een centrale plek zodat het daar kan worden voorbewerkt.” 'Als een pluimveehouder zijn dieren moet laten ruimen, heeft dat emotioneel en financieel een grote impact'