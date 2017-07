Veel breuklijnen maken gebied bij Bodrum kwetsbaar

De aardbeving van donderdagnacht kwam niet als een verrassing. Niet voor de bewoners van Kos en Bodrum, ook niet voor seismologen. "De Grieken in het gebied hebben dit soort bevingen vaak meegemaakt", zegt geofysicus Rob Govers van de Universiteit Utrecht. "Ze weten wat ze kunnen verwachten." De schok had een kracht van 6,7 op de schaal van Richter, ook bevingen van 7 of hoger komen er voor.

De oorzaak zijn de vele breuklijnen in het gebied. Er loopt een grote plaatgrens door de oostelijke Middellandse Zee, waar de Afrikaanse plaat onder Europa schuift. Door die beweging rekt de aardkorst op de Europese plaat een beetje uit: Kreta komt steeds iets verder van de Balkan te liggen. Govers: "Een beving als deze noemen we ook wel een uitrekkingsbeving."

Het epicentrum bevindt zich op een kleinere breuklijn die door Bodrum loopt. Een van de vele kleine breuken in het gebied. Ze liggen relatief dicht onder het aardoppervlak. De schok van gisternacht en de naschokken, gebeurden op tien kilometer diepte, zegt seismoloog Bernard Dost van het KNMI. Ondiepe bevingen zijn vaak heftiger. "Vergelijk het met een lampje dat je tegen een velletje papier houdt. Hoe dichter erop, hoe feller het licht op een kleine oppervlakte. Houd je het lampje verder weg, dan wordt het schijnsel zwakker en wijder."

Het is onvoorspelbaar of er rond Bodrum nog grote bevingen zullen volgen. Uit de aard van de breuklijnen is dat op de zeer korte termijn niet heel waarschijnlijk. Seismologen verwachten in de toekomst een grote schok in Istanbul. Wanneer dat zal zijn, kunnen ze niet zeggen. Nieuwe technieken waarschuwen mensen kort vóór een schok, zegt Govers. "Voordat de schadelijke bevingsgolven aankomen, bereiken ongevaarlijke golven een gebied. Een nieuwe techniek alarmeert mensen als die eerste golven aankomen. Ze hebben dan één seconde tot een halve minuut om zich in veiligheid te brengen." Dat scheelt overlijdensgevallen, zegt hij. Japan heeft al zo'n alarmeringssysteem, Griekenland nog niet, onder meer vanwege de economische situatie.

Judith van Teeffelen lag te slapen toen de aarde begon te schudden. “Ik wist meteen dat het een aardbeving was.”

