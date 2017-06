Veel adviezen voor de Tweede Kamer om Panama Papers

Aanleiding voor de verhoren zijn de onthullingen in onder meer Trouw en Het Financieele Dagblad over het op grote schaal verbergen van geld voor de Belastingdienst (lees in ons dossier alles over de Panama Papers). De Tweede Kamer wil in twee weken via de parlementaire ondervraging, oftewel een mini-enquête, te weten komen of de regels in orde zijn en of ontwijking en ontduiking adequaat is op te sporen.

Pak bedrijven aan die de identiteit van klanten verhullen

Niet alleen bij Van Koningsveld maar ook in de verhoren van ambtenaren van de Belastingdienst kwam naar voren dat het vaak heel lastig is om te achterhalen wie werkelijk schuilgaat achter een vennootschap. “Achter de ene bv zit een andere en daar hangt een Ltd. aan vast waaraan weer een volgende Ltd. is gekoppeld”, aldus Ron van de Klashorst. Om een belastingaanslag te kunnen sturen moet de fiscus precies weten wie in werkelijkheid aan de touwtjes trekt.

Buiten beeld Eerder betoogde ook De Nederlandsche Bank in Trouw dat banken geen zogeheten nominee-diensten meer moeten aanbieden, waarmee de ware eigenaar van een vennootschap verborgen blijft. “Niemand zou dat moeten doen”, zei Frank Elderson van DNB. Om te weten te komen hoe het in de praktijk gaat, kocht Van Koningsveld zelf een vennootschap voor 49 euro en bracht die onder in Londen. Voor 395 euro per jaar werd daar ook geregeld dat een advocaat het bedrijf vertegenwoordigt. “Het was geen probleem om zelf buiten beeld te raken”, vertelde hij de enquêtecommissie.

Register Om duidelijkheid te krijgen over de werkelijke eigenaar van een plukje vennootschappen wordt momenteel gewerkt aan een aandeelhouders-register. Zo zou op papier moeten komen wie uiteindelijk profiteert van het geld in de bv, wie uiteindelijk de zogeheten Ultimate Beneficial Owner (UBO) is. Van Koningsveld vindt dat die regeling een verbetering maar vreest dat echte fraudeurs zich toch achter stromannen weten te verschuilen. Behalve beperking van nominee-diensten bepleit hij meer mogelijkheden om financiële informatie te vergaren. Offshore is een verborgen economie Jan van Koningsveld, directeur van het Offshore Kenniscentrum Volgens Van Koningsveld is meer kennis over belastingontwijking- en ontduiking van groot belang. Hij schat dat Nederlandse rijken 450 miljard euro bezitten en daarvan eenderde deel offshore, dus buiten Nederland, hebben geplaatst. Een deel daarvan doet netjes aangifte. Een ander deel niet en daardoor loopt Nederland volgens hem jaarlijks circa 10 miljard euro mis. “Offshore is een verborgen economie.”

Weerstand De pogingen van de Belastingdienst om de hand te leggen op verborgen vermogen zijn niet geheel vruchteloos. Van de Klashorst, die bij de Belastingdienst dubieuze constructies bestrijdt, vertelde dat de afgelopen jaren 1,4 miljard euro is opgehaald. De juiste informatie op tafel krijgen, duurt vaak jaren. Dat is te lang, zei hij. “Er is meestal sprake van een forse weerstand.” Belastingadviseurs traineren en pakken soms belastinginspecteurs persoonlijk aan door ze aansprakelijk te stellen voor schade en beslag te leggen op hun huis.

