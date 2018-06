Veehouders gebruiken minder antibiotica, maar nog altijd te veel

In bijna alle diergroepen is het antibioticumverbruik in 2017 gedaald, blijkt uit het jaaroverzicht van de diergeneesmiddelenautoriteit SDa. De kalkoensector springt eruit met een daling van 24 procent ten opzichte van 2016. Deze daling wordt verklaard doordat kalkoenhouderijen nog maar vijf jaar worden gevolgd door de SDa en er tussen 2013 en 2015 nog sprake bleek van een groei van het antibioticumgebruik. Ook de vleeskuikensector scoorde goed met een afname van 7,8 procent.

Lees verder na de advertentie

Ondanks de ambitie om antibioticumgebruik op veehouderijen blijvend te reduceren, werden er vorig jaar wel iets meer antibiotica verkocht. Ook steeg het gebruik ervan licht op vleesvee- en melkveehouderijen. Volgens de autoriteit diergeneesmiddelen is deze stijging niet alarmerend. Gebruik in deze sectoren blijft volgens de SDa op een aanvaardbaar laag niveau; kleine stijgingen of dalingen horen er gewoon bij.

Kal­ver­hou­de­rij­en hebben de meeste moeite het gebruik van antibiotica terug te dringen

Het gebruik van antibiotica op boerderijen is omstreden, omdat dieren resistent kunnen worden voor veelgebruikte middelen. Ziekmakende bacteriën kunnen zo overleven en vormen een potentieel risico voor de volksgezondheid. Ook kunnen antibiotica via mest in het milieu belanden. In 2010 sprak toenmalig landbouwminister Verburg met de veehouderijsector af dat antibioticumverbruik in drie jaar tijd gehalveerd moest zijn. Het lukte veel bij diergroepen om dat klaar te spelen.

Kalfjes Het lukt boeren nog niet om de doelstelling van het ministerie te halen om antibioticumgebruik ten opzichte van 2009 terug te brengen met 70 procent. Vorig jaar stond de teller op 64 procent. Volgens Hetty Scheurs, directeur van de SDa, is er een groep bedrijven die steevast te veel antibiotica gebruikt. Die bedrijven zijn (anoniem) in kaart gebracht en de bal ligt volgens Scheurs bij die boeren om iets aan hun gebruik te doen. Kalverhouderijen hebben de meeste moeite het gebruik van antibiotica terug te dringen, blijkt uit het jaarrapport van de autoriteit diergeneesmiddelen. “Doordat veel kalfjes met een verschillende herkomst bij een bedrijf worden aangeleverd ontstaan er gemakkelijker infecties”, zegt Scheurs. Daar zetten boeren vaak antibiotica tegen in. De overheid en kalverhouderijsector werken aan een studie die hier meer inzicht in moet geven.