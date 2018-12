Veegwagens kunnen ‘m niet aan, maar gemeenten vrezen niet voor de vuurwerkstandaard

Gemeentelijke reinigingsdiensten maken zich geen zorgen over extra afval vanwege de lanceerstandaarden die dit jaar voor het eerst verplicht zijn. Daar zitten vaak metalen buisjes aan vast, maar die zullen consumenten zelf mee naar huis nemen, zegt woordvoerder Frank Verhoef van de gemeente Den Haag. “Ze hebben ervoor betaald en de dingen zijn herbruikbaar.”

Afgelopen zomer besloot staatssecretaris Stientje van Veldhoven (D66, infrastructuur en waterstaat) dat geen vuurpijl nog de lucht in mag zonder een degelijke lanceerbasis. Het is een van de maatregelen om de jaarwisseling veiliger te laten verlopen. Het gaat vaak om driepotige constructies die mensen thuis in elkaar kunnen klikken. Ze vervangen de vertrouwde wijnfles, en vuurwerkverkopers zijn verplicht ze mee te verkopen aan iedereen die pijlen bestelt. Er zijn er dit jaar, voor het eerst, honderdduizenden van in omloop.

Dan moeten schoonmakers even voor de veegwagen uitlopen om die buisjes er vast tussenuit te vissen Frank Verhoef, gemeente Den Haag

Maar de metalen buisjes die de poten extra gewicht moeten geven, passen niet door de veegmachines van gemeenten. Vuurwerkpotten en andere troep wel, ijzer niet. “In die gevallen moeten schoonmakers even voor de veegwagen uitlopen om die buisjes er vast tussenuit te vissen”, relativeert Verhoef. Ook de gemeente Utrecht verwacht er niet veel aan te zullen treffen, en de rest zonder veel problemen ‘gewoon op te ruimen’.

Even leek het of het of er dit jaar überhaupt geen pijl de lucht in mocht. De lanceerproducten die vuurwerkverkopers voorlegden aan de Inspectie van de staatssecretaris werden afgekeurd, en dat pas op 22 november. Toen hadden die vuurwerkverkopers ze al massaal hadden ingeslagen in China. De lanceerstandaarden bleken te licht en dus te vatbaar voor een windvlaag. In andere gevallen smolt het plastic te snel waardoor ze niet goed te hergebruiken waren.

Groen licht Op 5 december kwam er toch nog groen licht voor drie soorten, tot opluchting van de branche. De Inspectie had toen nieuw aangeleverde varianten onderzocht. Een week later zou ze nog achttien standaards goedkeuren. Een daarvan was een eerder afgekeurde plastic driepoot. Met een extra verzwaring kwam die alsnog door de keuring. Vuurwerkgroothandel Lesli kon door een metaalbedrijf in Valkenswaard in allerijl 375.000 metalen buisjes te laten produceren. De groothandel rekent die extra kosten niet door aan de klant, die evenveel voor het verzwaarde standaard betaalt als de onverzwaarde kostte.

