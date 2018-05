Vechtende eekhoorns en een gymleraar op blote voeten; geen pretje voor eindexamenkandidaten

Rechts-populistische Europarlementariërs die aan de ene kant de ineenstorting van de EU prediken en aan de andere kant voluit profiteren van hun dienstauto's en riante onkostenvergoedingen - dat is al jarenlang een publiek geheim. Toch is er de nodige reuring in Straatsburg over het nieuws dat de EU-vijandige fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF), waartoe naast het Franse Front National ook de PVV, Vlaams Belang en het Italiaanse Lega behoren, zich in 2016 te buiten is gegaan aan schranspartijen en exorbitante relatiegeschenken.