Vechten voor een plekje in de acht

Twee jaar heeft bondscoach Mark Emke zichzelf gegeven om de ideale samenstelling te vinden voor de Nederlandse mannenacht, de boot waarmee de Nederlandse roeiers willen pronken. De Europese Kampioenschappen die nu plaatsvinden in het Tsjechische Racice zijn een eerste meetmoment, maar de acht roeide gisteren niet meteen de beste wedstrijd. Vandaag moeten de roeiers zich in de herkansingen zien te plaatsen voor de finale.

In het na-olympische gehussel is de Nederlandse mannenacht dit toernooi op vier plekken gewijzigd ten opzichte van de boot die in de olympische finale in Rio de Janeiro naar het brons voer. En kijk, nu zit bijvoorbeeld ook Roel Braas er weer bij. De geboren Alkmaarder begon in een skiff, roeide daarna bij de Spelen in Londen in de acht, ging terug naar de skiff, roeide in Rio in de twee-zonder en doet nu weer mee met het keurkorps van Emke.

Prioriteitsboot Braas heeft het liefst weer een plekje in de acht, zegt Emke."Ik heb met hem gesproken en hij heeft laten weten dat hij het liefst in de prioriteitsboot wil zitten. De beste boot, daar wil hij in." De EK in Tsjechië vinden plaats in een overgangsjaar, waarin de coaches kunnen experimenteren Ook voor Braas is een plekje in de acht niet verzekerd. Vorige maand liet opeens een Nederlandse studentenboot ook van zich horen. Op de eerste wereldbeker van het jaar, in het Servische Belgrado, won Nederland met een acht die alleen maar bestond uit roeiers van roeivereniging Nereus uit Amsterdam. Oké het toernooi was niet heel sterk bezet, zo deden onder meer Duitsland en Australië niet mee, maar voor de Britten was het een 'major upset', zoals de BBC optekende. Tekst loopt door onder afbeelding. © AP De EK in Tsjechië vinden plaats in een overgangsjaar, waarin de coaches kunnen experimenteren. Sommige roeiers, zoals Robert Lücken en Tone Wieten, hadden eerder dit jaar ook nog studieverplichtingen. Zou er een kans zijn dat de Nereus-boot bij elkaar kon blijven? Bondscoach Emke is er duidelijk over. Nee, die boot kon niet op deze EK roeien. "Ik zou bijna zeggen, uiteraard niet", zegt hij telefonisch. In de huidige bondsselectie zitten volgens hem individueel potentieel 'veel betere mensen'. "We zijn bezig met die jongens een ploeg te maken. Naar mijn mening kom je daar uiteindelijk veel verder mee." We zijn stappen aan het maken. Zo kunnen we iets preciezer bepalen wie welke taak op zich krijgt Mark Emke, bondscoach Na deze EK is Emke nog niet klaar. "We gaan na deze kampioenschappen verder. Er komen nog een aantal mensen voor in aanmerking." Bijvoorbeeld Olivier Siegelaar, die zich na Rio zeven maanden afbeulde om in april met de roeiploeg van Oxford de fameuze Boat Race op de Thames te winnen.

Stapje hoger Bovendien wil Emke nog meer uit alle test- en meetresultaten halen. Nog een stapje hoger. Hoe het daarmee staat? "Dat zeg ik niet. We zijn stappen aan het maken. Zo kunnen we iets preciezer bepalen wie welke taak op zich krijgt." En wie weet krijgen de mannen van Nereus later nog een kans. Op de EK heeft Emke in ieder geval de kans ze te bekijken. In de mannen-twee-zonder en bij de mannen dubbelvier zijn de Amsterdammers present.

