VDL neemt Siemens over, werknemers opgelucht

Siemens Hengelo wordt overgenomen door het Nederlandse industriële concern VDL. Met de overname blijven alle 470 vaste arbeidsplaatsen in Hengelo behouden. Het personeel werd vrijdagochtend ingelicht, melden vakbonden CNV en De Unie. Een woordvoerder van Siemens bevestigt dit. VDL wilde nog niet reageren.

Vakbond CNV zegt erg blij te zijn met de voorgenomen overname, waar Siemens en VDL later vandaag mee naar buiten komen. CNV-bestuurder Gerard van der Molen: “De mensen die ik heb gesproken zijn opgelucht en heel positief. VDL is een mooie naam en het bedrijf geeft aan dat er werk is voor iedereen. Ook positief is dat dit werk in de regio blijft, de angst bestond dat er veel arbeidsplaatsen in Hengelo zou verdwijnen.”

Siemens kondigde in november vorig jaar aan om de vestiging van Siemens in Hengelo in 2020 te sluiten. De productie van compressoren en gasturbines zou worden overgeheveld naar Duisburg. Het Duitse industrieconcern motiveerde de voorgenomen sluiting door te wijzen op de moeilijke omstandigheden op de olie- en gasmarkt; het bedrijf wilde zich meer gaan richten op duurzame energie.