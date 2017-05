VDL Nedcar neemt 1400 uitzendkrachten in dienst

Vakbond FNV jubelt over een “mooie overwinning”. Er komen immers 1400 uitzendkrachten extra in vaste dienst bij VDL Nedcar in Born. Elke maand 80 man, en dat achttien maanden lang. Dat komt bovenop de 50 man nieuw personeel die Nedcar nu elke maand al gemiddeld aanneemt. Bovendien krijgen de flexibele krachten die op uitzendbasis blijven werken meer rechten. Ze gaan meedoen in de winstdeling en krijgen extra vrije dagen.

Lees verder na de advertentie

Met dit resultaat na intensief overleg tussen vakbond en werkgever stapt de FNV maandag naar haar leden. Het is afwachten of die ook enthousiast zullen zijn. Er is namelijk ook afgesproken dat de werknemers van VDL Nedcar op twee afdelingen langere dagen gaan maken, van 9,5 uur per dag. Dat is een grote wens van de werkgever, maar de meeste werknemers wilden dat een paar weken geleden nog niet.

Als tegemoetkoming wordt wel de werkweek verkort naar vier dagen. Er wordt dan in totaal minder uren gewerkt voor hetzelfde salaris, als een soort compensatie. “Dus werknemers hebben een langere hersteltijd en meer tijd met het gezin. Dat maakt wel echt verschil”, licht Petra Bolster, bestuurder bij FNV Metaal, toe.

Toekomst van het bedrijf in gevaar Door de langere werkdagen kan de fabriek langer draaien en is er dus meer productietijd. Dat is nodig, want anders maakt Nedcar duizenden auto’s te weinig. “Als we de jaarplanning niet realiseren, zal BMW ons als een onbetrouwbare leverancier zien en kunnen nieuwe modellen van BMW achterwege blijven. Daarmee is de toekomst van ons bedrijf in gevaar, liet VDL Nedcar eerder weten in het Eindhovens Dagblad. Het langer doorwerken werd begin deze maand nog weggehoond, maar nu VDL Nedcar ook heeft toegezegd dat de beloning gelijk blijft en dat er ruim 1400 uitzendkrachten een vaste baan krijgen, is de FNV tevreden. Volgens de vakbond heeft ongeveer 70 procent van het personeel een flexibel contract, en bijna allemaal op basis van een nulurenbepaling; als er geen werk is, hoeft er niet betaald te worden. De vakbonden zaten al enkele maanden met de directie van VDL Nedcar om tafel “Gelukkig is het eigenlijk nooit het geval dat er geen werk is”, zegt Bolster. “Maar deze mensen hebben geen zekerheid daarover en kunnen bijvoorbeeld geen hypotheek krijgen.” De scheve verhouding tussen vast en flex komt onder meer door de sterke groei. Toen Wim van der Leegte in 2012 de noodlijdende fabriek overnam, telde de fabriek iets meer dan duizend werknemers, inmiddels het vijfvoudige. Vanwege de onzekerheid of de grote klant BMW veel opdrachten blijft verstrekken, lijkt het bedrijf huiverig om veel mensen een vast contract te geven. Bolster begrijpt dat niet. “Je sluit toch contracten met opdrachtgevers voor langere tijd? Deze uitzendkrachten worden nu oneigenlijk aan het lijntje gehouden.” De vakbonden zaten al enkele maanden met de directie van VDL Nedcar om tafel over een aantal heikele punten, zoals overwerken en toeslagen. “Ook dat is nu geregeld”, zegt Bolster. “En zelfs als in een uitzonderlijk geval het personeel toch vijf dagen moet werken in plaats van vier, dan wordt dat beloond. Daar krijgen ze een hogere vergoeding voor dan de overwerktoeslag.”

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.