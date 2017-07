Vaticaan wil geen glutenvrije hosties

De brief kwam er op verzoek van paus Franciscus omdat er al hosties zonder gluten verkocht worden in de supermarkt en op internet. Wie een glutenallergie heeft, kan wel brood met een laag glutengehalte gebruiken, zegt kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Volgens het Vaticaan staat brood zonder gluten echter niet gelijk aan de belichaming van Jezus.



In dezelfde brief wordt ook nog eens verduidelijkt dat het bloed van Jezus Christus - de wijn die door de priester wordt gedronken - ook aan een minimale standaard moet voldoen. De wijn moet authentiek zijn en afkomstig zijn van druiven. Voor mensen die niet tegen alcohol bestand zijn mag een dikke, niet-gefermenteerde druivensap worden geschonken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.