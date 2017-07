Vaticaan bevestigt: het lichaam van Christus bevat gluten

De brief kwam er op verzoek van paus Franciscus omdat er al hosties zonder gluten verkocht worden in de supermarkt en op internet. Wie een glutenallergie heeft, kan wel brood met een laag glutengehalte gebruiken, zegt kardinaal Robert Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten. Volgens het Vaticaan staat brood zonder gluten echter niet gelijk aan de belichaming van Jezus.



In dezelfde brief wordt ook nog eens verduidelijkt dat het bloed van Jezus Christus - de wijn die door de priester wordt gedronken - ook aan een minimale standaard moet voldoen. De wijn moet authentiek zijn en afkomstig zijn van druiven. Voor mensen die niet tegen alcohol bestand zijn mag een dikke, niet-gefermenteerde druivensap worden geschonken.

Lees verder na de advertentie

In 2011 zocht religieredacteur Stijn Fens voor Trouw al eens uit wat het katholieke beleid is ten aanzien van de glutenvrije hostie. Dat een hostie gemaakt moet zijn van tarwemeel, blijken we te danken te hebben aan Thomas van Aquino. Alleen dit meel zou volgens hem genoeg voedende elementen hebben om het echt brood te laten zijn. Dit werd later bevestigd op het Concilie van Trente (1545-1563).

De Nationale Raad voor Liturgie gaf destijds aan dat door het nuttigen van een glutenvrije hostie een kerkelijke regel wordt overtreden. "Dat moest ik opmaken uit een bijgevoegd document dat de huidige paus (Benedictus XVI, red.) in zijn vorige leven als Prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer in 1995 schreef en waarvan de eerste zin luidt: glutenvrije hosties zijn verboden."

Lees 'Het lichaam van Christus bevat geen gluten', Fens' persoonlijke zoektocht naar (het regime rond) de glutenvrije hostie en leer onder meer waarom er in glutenvrije hosties tóch gluten zitten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.