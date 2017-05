Vaseline, sportgels en bananen, maar geen wereldrecord voor Maarten van der Weijden

De olympisch kampioen van Peking (2008) probeerde van maandag op dinsdag het wereldrecord te verbreken op 24 uur zwemmen. Een hele avond, nacht, ochtend en middag maakte hij precies dezelfde beweging. Dertien slagen per baan. Tijdens de recordpoging legde Van der Weijden bijna honderd kilometer af: 99450 meter. Dat waren in het 25-meterbad van de SwimGym in Amsterdam precies 3978 baantjes. Oftewel: 51714 slagen.

Daarmee vist hij naast het wereldrecord. Dat staat sinds 1989 op naam van de Zweed Anders Forvass, die het in 1989 voor ­elkaar kreeg om binnen 24 uur 101,9 kilometer te zwemmen. Van der Weijden heeft met zijn recordpoging wel 8780 euro ­opgehaald voor KWF Kanker­bestrijding. De zwemmer die ­genas van leukemie en daarna olympisch goud veroverde, wilde met zijn actie geld ophalen voor kankeronderzoek.

Om 24 uur in het water te over­leven smeerde hij zijn lichaam in met vaseline tegen schaafwonden. Om de twintig minuten gaf coach Marcel Wouda hem een ­bidon met sportdrank, sportgel, mueslireep of een banaan. Van der Weijden zwom dan even op zijn rug om te eten, waarna hij weer verder ging. Plassen mocht hij bij hoge uitzondering in het water, voor de grote boodschap moest hij het water uit.

In het laatste uur, waarin Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo naast hem zwommen, werd duidelijk dat hij geen record zou vestigen. Van der Weijden wilde de 24 uur toch graag vol­maken.

