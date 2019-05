Varkenspest in China gooit hele wereldmarkt overhoop

De Afrikaanse varkenspest is nog altijd geen halt toegeroepen. Vooral China is hard getroffen. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor boeren, burgers en uiteraard de varkens zelf. Die worden in het Aziatische land nu massaal geruimd zodra de ziekte is vastgesteld om zo verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

In een recent rapport van de Rabobank schrijven onderzoekers dat in China 150 tot 200 miljoen varkens op een of andere manier zijn of nog worden getroffen door de uitbraak. Dat heeft mondiaal grote gevolgen voor de branche; China herbergt 45 procent van de varkens in de wereld.

“Het is een akelig stabiel virus. De situatie is ronduit dramatisch”, vertelt Robert Hoste, econoom varkensproductie bij Wageningen Economic Research. “In de eerste plaats voor de dieren die in China vaak levend in een kuil worden begraven en soms zelfs in brand gestoken. De Chinese overheid geeft met dat krampachtige ruimen niet bepaald het signaal af dat de situatie onder controle is.”

Massale slachting

Afrikaanse varkenspest is een besmettelijke virusziekte die vaak dodelijk is voor varkensachtigen. Het virus dook in de jaren zestig voor het eerst op in Afrika, maar is sinds 2007 aan een opmars bezig in andere delen van de wereld zoals Rusland, Oekraïne, oostelijke delen van de Europese Unie en de laatste maanden vooral dus in China. Op kleinere schaal is de pest aanwezig in landen als Vietnam, Mongolië en Cambodja. In september vorig jaar trof de ziekte honderden wilde zwijnen in België. Op het Italiaanse eiland Sardinië heerst de ziekte – die niet gevaarlijk is voor mensen – bijna permanent.

Door met name de massale slachting in China schat Robert Hoste dat het totaal aantal varkens in de wereld met 10 tot 15 procent is gekrompen. De lagere varkensstand heeft direct effect op de prijs voor varkensvlees, die bij schaarste uiteraard flink stijgt. Vooral in de Volksrepubliek zelf is de vraag naar varkens groot.

Hoste: “China is dol op varkens. Op het vlees en op de poten en oren. Het is ook nog eens het jaar van het varken. Het dier is niet alleen een pijler van de economie maar ook van de Chinese cultuur. Een varken in huis brengt je geluk en het eten van varkenspootjes geeft je volgens de Chinezen een gelukkige levenswandel. Ander vlees eten ze ook minder.”