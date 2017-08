Varenhorst en Van Garderen zijn topteam in de maak, maar hun toekomst is onzeker

Terug naar januari. In Italië rinkelt het mobieltje van Maarten van Garderen (27). Een onbekend nummer licht op. “Toevallig was mijn vader ook aanwezig. Hij was heel vroeger trainer van zowel mij als Christiaan bij de Volleybalschool en zei: dat is Christiaan Varenhorst.”

Waarom zou hij nou bellen, dacht Van Garderen. Ze hadden elkaar al jaren niet gesproken. Tot er een gedachte door zijn hoofd flitste. Goh, die heeft nog een partner nodig. Varenhorst (27) zat na het ‘pensioen’ van Reinder Nummerdor dat moment namelijk al een paar maanden zonder ploeggenoot. En inderdaad kwam de vraag: of Van Garderen zich van zaalvolleyballer, spelend in de Italiaanse top, wilde omscholen tot beachvolleyballer en een duo wilde vormen.

Ik kwam relatief fit uit Italië, dacht ik. Maar probeer eens tien meter in het zand te sprinten. Maarten van Garderen

Er werd een hoofddoel gesteld. Kwartfinale op een WK, ook al begon het team bijna helemaal op nul. Het werd dit weekend in Wenen zelfs de halve finale, nota bene op een wildcard. Nog nooit slaagde een team dat zo laag geplaatst was erin zo ver te komen.

Keihard traject Alles ging goed voor het team dat voor het WK een zeventiende plek als beste resultaat had staan. Tot de laatste dag, vandaag. Zowel de halve finale als de troostfinale werden kansloos verloren. Maar het hele toernooi liet Van Garderen wel zien waarvoor hij de overstap maakte: dat hij met Varenhorst kan meedoen om de prijzen. Daar ging een keihard traject aan vooraf. Van Garderen verruilde Italië voor een klein appartementje in Den Haag, waar hij in de gloednieuwe sportcampus trainde. Twee keer per dag, soms wel zeven keer per week. Hij moest wel, want hij had een conditionele achterstand. “Ik kwam relatief fit uit Italië, dacht ik. Maar probeer eens tien meter in het zand te sprinten. Dat is toch een stuk zwaarder.” Van Garderen lag soms thuis op de bank met spierpijn op plekken waar hij dat nog nooit had gehad. Het deed pijn, ook mentaal. “Aan stoppen dacht ik niet, maar soms ging de twijfel wel door mijn hoofd.”

Rookie Bovendien droeg hij de erfenis van Nummerdor nog met zich mee. Dat was misschien wel het lastigst, vertelt hij telefonisch. “Ik weet wel dat ik niet Reinder kan vervangen, niemand verwachtte dat ook. Maar als tegenstanders mij dan als rookie gingen opzoeken en ik maakte een foutje, dat was moeilijk. Ik ben mezelf wel tegengekomen.” Dat, aangevuld met het feit dat Van Garderen weinig punten voor de ranglijst had, leidde tot optredens in kleinere toernooien. Dat bleek, met horten en stoten, goed uit te pakken. Varenhorst en Van Garderen speelden veel, kwamen ver. Leren winnen, noemt Van Garderen dat. De vierde plek op het WK was desondanks veel meer dan was verwacht. Is Van Garderen nu zo goed, of zegt het ook iets over het niveau van het beachvolleybal? Zelf beantwoordt hij die vraag met een diepe zucht. “Ik weet nu ook niet waar we dit vandaan hebben gehaald. Ik weet wel dat ik nog beter moet worden om constant te kunnen presteren.”

Vraagteken En daar zit nog het grote vraagteken. Ondanks de goede resultaten van deze week is de toekomst nog onduidelijk. Van Garderen tekende namelijk ook nog een contract bij de Italiaanse topclub Modena. Lachend: “Over drie weken ben ik weer in een Italiaanse zaal.” Hoe dat uit gaat pakken voor zijn beachcarrière is niet duidelijk. Deze week volgt een evaluatie met bondscoach Gijs Ronnes en Varenhorst. Van Garderen: “Maar ik hoop nog op veel mooie resultaten.” De vierde plek van Varenhorst/Van Garderen redde overigens wel het toernooi voor Nederland. Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen verloren verrassend in de achtste finale, na in de poulefase ongeslagen te blijven. De twee vrouwenduo’s, Flier/Van Iersel en Meppelink/Van Gestel overleefden eveneens de achtste finales niet.

