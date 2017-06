Varen er straks alleen nog onbemande containerschepen rond?

Noorwegen was er al mee bezig en nu gaat ook Japan aan de slag met de bouw van zelfvarende containerschepen. Volgens de Nikkei Asian Review gaan de eerste in 2025 de zee op. De scheepsbouwer Japan Marine United gaat er 250 bouwen. Japanse zeevervoersbedrijven en reders gaan samenwerken om de kosten van de containerschepen te delen. Deze kunnen naar schatting oplopen tot honderden miljoenen euro’s.

Slimme schepen

Worden de zeeën binnenkort dan bevaren door drijvende drones? Volgens Rudy Negenborn, professor Maritime and Transport Technology bij de TU Delft, is het nog niet zo ver. “Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen zelfvarende schepen en onbemande schepen.”

Volgens Negenborg nemen softwaresystemen steeds ingewikkeldere taken over van de bemanning aan boord. Eerst kwam er bijvoorbeeld software die ervoor zorgde dat het schip een bepaalde koers hield. Nu is de software zover ontwikkeld dat ze de hele route van het schip van A naar B plant. Negenborn: “Maar daarbij moet er nog steeds bemanning aanwezig zijn die toezicht houdt op deze systemen. Ik verwacht dan ook dat de Japanse containerschepen in 2025 nog steeds bemand zijn."

Op kleine schaal verwacht Negenborn de eerste toepassingen van autonoom onbemand varen wel snel op het water te zien. "Ik denk dat de eerste autonome onbemande schepen rond 2020 wel rondvaren. Het zal dan gaan om toepassingen op kleine schaal zoals schepen die bewakingstaken uitvoeren op zee of of schepen die zelfstandig in een soort van treinformatie over binnenwateren varen.”

Volledig autonome onbemande containerschepen zijn wel het ultieme einddoel, benadrukt Negenborn. “Autonome onbemande containerschepen kunnen veel voordelen bieden. Zo kunnen toiletten, hutten en keukens worden verwijderd waarmee er extra transportcapaciteit ontstaan. Bovendien scheelt het arbeidskosten en kan de kans op ongelukken afnemen.” Bij veel van de ongelukken op zee spelen menselijke fouten een belangrijke rol.