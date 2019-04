Vanwege alle brexit-onzekerheid doen de Britten maar even geen grote aankopen meer

De onzekerheid rond het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt ervoor dat de economische groei grotendeels is stilgevallen in het eerste kwartaal. Zowel bedrijven als consumenten stellen investeringen en aankopen uit. Analisten rekenen erop dat er in de komende drie maanden sprake zal zijn van krimp in het VK.

Lees verder na de advertentie

Veel bedrijven stellen investerings- of aan­koop­be­slis­sin­gen uit tot het moment dat er meer duidelijkheid is over hoe de brexit eruit gaat zien

Uit een onderzoek van bureau Markit, dat aan de hand van vragenlijsten bij bedrijven inschattingen doet over de stand van de economie, blijkt dat vooral de dienstensector lijdt onder de onzekerheid over de brexit. De index van Markit kwam voor dienstverlenende bedrijven uit op 48,9, en is daarmee voor het eerst sinds juli 2016 lager dan 50, wat de grens is tussen groei en krimp van de economie. De laatste keer dat de index onder de 50 uitkwam, was in de maand na het referendum over het EU-lidmaatschap, in 2016. Vorige maand kwam de Markit-index nog uit op 51,3.

Uitstel Veel bedrijven die voor het onderzoek zijn geraadpleegd geven aan investerings- of aankoopbeslissingen uit te stellen tot het moment dat er meer duidelijkheid is over hoe de brexit eruit gaat zien. Dat zorgt ervoor dat orderportefeuilles langzaam leeglopen en er maar weinig nieuw werk bij komt. De impact daarvan is fors, meldt Markit: de terugloop van activiteit gebeurt in het snelste tempo sinds 2009, het jaar waarin een financiële crisis wereldwijd om zich heen greep. De dienstensector is goed voor bijna tachtig procent van de totale Britse economie, die in het eerste kwartaal waarschijnlijk op nul procent groei uitkomt. Vooral de industrie houdt het land op de been, en dat komt volgens Markit weer doordat veel bedrijven noodvoorraden aan het aanleggen zijn. Zonder dit effect zou er waarschijnlijk al sprake zijn van flinke krimp. Volgens Markit treedt die terugval hoe dan ook op in het tweede kwartaal. De afgelopen jaren heeft de Britse economie al behoorlijk wat groei misgelopen als gevolg van de voorbereidingen voor en onduidelijkheid over de brexit, constateert kredietbeoordelaar Standard & Poor’s. Volgens het Amerikaanse bureau zou de economie van het Verenigd Koninkrijk eind 2018 zo’n drie procent groter zijn geweest als in het referendum besloten was de Europese Unie niet te verlaten. Eén van de belangrijkste oorzaken van dat verschil is de flinke waardedaling van het Britse pond in de nasleep van de volksraadpleging. Dat zorgde voor een flink hogere inflatie, omdat import duurder werd, waardoor de consumptie is achtergebleven. Maar S&P wijst ook op de effecten van de aanhoudende onzekerheid rond de brexit, waardoor investeringen lager zijn uitgevallen. Dat leidt op termijn tot structureel lagere groei.

Lees ook:

Extra parkeerplaatsen en personeel: de Rotterdamse haven lijkt (bijna) klaar voor de Brexit Hoe de Brexit er precies uit gaat zien en wanneer die plaats gaat vinden weet nog niemand. De Rotterdamse haven bereidt zich op alle scenario's voor.