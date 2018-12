Vanuit welk Europees land mag Nederland straks afluisteren?

Volgens Defensie is elders in Nederland geen geschikte plek te vinden. Nederland zal dan ook bij bondgenoten moeten rondkijken voor een lokatie. Drie vragen en antwoorden over de verweesde oren van de MIVD.

MIVD-directeur Onno Eichelsheim zei twee weken geleden in een interview met NRC dat deze informatie van grote waarde is voor de buitenlandse missies van de krijgsmacht. “Waar wij opereren – denk aan Afrika, Afghanistan, het Midden Oosten – zijn amper kabels en is de satelliet de aangewezen manier om te communiceren. Je kunt meeluisteren met telefoongesprekken en internetverkeer opvangen. De veiligheid van onze troepen is ermee gediend. We voorspellen waar hinderlagen en aanslagen zullen plaatsvinden en leiden het konvooi eromheen.”

Via een grondstation met grote schotels kunnen de MIVD en haar civiele tegenhanger AIVD signalen opvangen tussen satellieten en telefoons en internetgebruikers op aarde. Op die manier kan de MIVD meeluisteren, of in kaart brengen wie wanneer met wie belt.

Een oplossing zou zijn dat er vijftig kilometer rond Burum geen 5G komt. Maar in dat geval moeten onder meer Assen, Groningen en Leeuwarden het permanent zonder snel mobiel internet stellen. Ook zou Duitsland dan in delen van de grensstreek geen 5G mogen introduceren. Dat veroordeelt deze gebieden tot een permanente achterstand op de rest van het land, en is dus voor het kabinet geen optie.

Waar kan de MIVD nu naartoe?

Verplaatsing van de sensoren in Burum naar een andere plek in Nederland is geen optie, want dat verplaatst het probleem alleen maar. Het enig denkbare alternatief is een andere locatie in Europa, zo zei Eichelsheim twee weken geleden. Een ander werelddeel kan niet, want dan liggen de conflictgebieden in het Midden-Oosten, Afrika en Afghanistan niet meer binnen het afluisterbereik. Een afgelegen berg zou volgens Eichelsheim ideaal zijn, omdat er dan geen 5G in de buurt is.

Het kabinet stelt binnenkort een speciale gezant met ervaring binnen de inlichtingenwereld aan. Die moet bij bevriende geheime diensten peilen of Nederland het afluisterpark naar hen mag verplaatsen. Uiteindelijk moet dat resulteren in een bereidwillig gastland dat alles via een verdrag netjes wil regelen. Daar zullen allerlei vervelende ‘politieke en juridische compromissen’ bij komen kijken, zo zei Eichelsheim tegen NRC. Eigenlijk wilde hij dan ook liever niet verhuizen.

Het is niet gebruikelijk dat landen hun gevoelige spionagefaciliteiten over de grens neerzetten, maar helemaal uniek is het ook niet. Door de kromming van de aarde is het niet mogelijk vanuit één regio alle satellieten in de gaten te houden. De Amerikaanse inlichtingendiensten onderscheppen bijvoorbeeld satellietverkeer vanuit de Britse luchtmachtbasis Menwith Hill. Mogelijk werken ze ook nog vanuit een Duits afluisterstation voor satellietverkeer in Beieren.