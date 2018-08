Vanuit de gevangenis leidt oud-zanger Bobi Wine het verzet in Oeganda

Van de brede glimlach die Robert Kyagulanyi Ssentamu (36) vorig jaar liet zien toen hij werd ingezworen als Oegandees parlementslid was gisteren niets meer over. De oppositiepoliticus, beter bekend onder zijn artiestennaam Bobi Wine, liep mank toen hij de militaire rechtbank binnenkwam. De pijn in zijn ribben en heup zouden zo erg zijn dat hij nauwelijks kon bewegen.

Al ruim anderhalve week zit de Afrobeat-zanger - die zijn vroegere dreadlocks heeft ingeruild voor een korte coup en nette pakken - in de gevangenis. Samen met vier andere parlementariërs werd hij gearresteerd toen demonstranten tijdens een campagne voor tussentijdse verkiezingen stenen gooiden naar het wagenkonvooi van president Yoweri Museveni. Volgens de autoriteiten hebben de oppositieleden de betogers hiertoe aangezet. De chauffeur van Bobi Wine werd later doodgeschoten.

Wine maakt er geen geheim van dat hij interesse heeft in het presidentschap

In eerste instantie werd de artiest aangeklaagd voor hoogverraad, later werd dit bijgesteld naar onrechtmatig wapenbezit. Gisteren verviel ook die aanklacht, waarna Bobi Wine werd vrijgelaten. Vrijwel direct daarna werd hij echter weer opgepakt voor hoogverraad en opnieuw in hechtenis genomen.

Petitie Museveni zou de recente gebeurtenis volgens critici aangrijpen om prominente oppositiefiguren als Bobi Wine het zwijgen op te leggen. In de straten van hoofdstad Kampala zijn protesten uitgebroken om de vrijlating van de parlementariër te eisen. Via een petitie veroordelen meer dan tachtig internationale artiesten als Chris Martin (Coldplay), Adam Clayton (U2) en Peter Gabriel (voormalig Genesis-voorman) de arrestatie en zware mishandeling van Bobi Wine. Het leger en Museveni ontkennen hem slecht behandeld te hebben. Al voordat Bobi Wine de overstap maakte naar de politiek was hij een doorn in het oog van de president, die al sinds 1986 aan de macht is. Met zijn catchy liedjes uitte hij forse kritiek op de regering, corruptie, armoede en andere sociale kwesties. Maar nu hij behoort tot de gevestigde orde, kan hij een echte bedreiging vormen voor de huidige machthebber. Wine maakt er geen geheim van dat hij interesse heeft in het presidentschap. De zelfbenoemde 'ghetto-president' weet met zijn charmes en mooie woorden de jongeren, zo'n driekwart van de bevolking van Oeganda, voor zich te winnen. Hij is niet bang zich uit te spreken tegen het regime van Museveni, die hij een dictator noemt.

Nieuw leven Volgens analisten blaast Wine nieuw leven in de lamgeslagen oppositie. Hoewel het kiesdistrict waar hij als onafhankelijke kandidaat won niet veel voorstelt en hij weinig ervaring heeft als politicus, wist hij vorig jaar wel met ruim driekwart van de stemmen een lid van de regeringspartij te verslaan. Ook drie andere kandidaten die Wine steunen, wonnen met ruime marges zetels in het parlement. Museveni blijft ondertussen hard optreden tegen de oppositie. Na de protesten van afgelopen week zijn de huizen van bekende tegenstanders omringd door politie. De huidige leider duldt geen weerstand tot de verkiezingen in 2021, waar hij dankzij een omstreden wetswijziging opnieuw aan mee mag doen.

