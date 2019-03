Vannacht zetten we de klok vooruit - hoe vaak blijven we dat nog doen?

Een meerderheid van het Europees Parlement wil af van de zomer- en wintertijd, het liefst al per 2021. De discussie over het dan wel of niet voor- of achteruitzetten van de klok speelt al langere tijd in Brussel, maar is begin deze maand weer actueel geworden door de transport- en toerismecommissie van het Europees Parlement. Die schaarde zich met een ruime meerderheid (23 voor, 11 tegen) achter het jongste voorstel om het halfjaarlijkse klokverzetten over twee jaar af te schaffen.

Alle lidstaten mogen kiezen tussen een permanente zomer- of wintertijd, maar moeten die keuze uiterlijk in april volgend jaar kenbaar hebben gemaakt. Hoewel daarmee in theorie een lappendeken kan ontstaan in de EU, heeft de parlementaire commissie een element toegevoegd dat die situatie moet voorkomen. Als de Europese Commissie op basis van die nationale voorkeuren tot het oordeel komt dat het inderdaad een zooitje wordt, dan kan ze de afschaffing een jaar uitstellen, naar 2022. Het is echter de vraag of de lidstaten akkoord gaan met dit plan; niet alle landen, waaronder Nederland, hebben de tijdkwestie even hoog op hun prioriteitenlijstje staan. Nederland behoort bovendien tot de groep landen die ook de optie willen openhouden om helemaal niets te veranderen.

Voorkeur Bekend is dat Scandinaviërs en Europarlementariërs uit andere noordelijke landen massaal tegen de zomertijd zijn. Dat komt omdat voor onder anderen IJslanders en Finnen de verschillen tussen de seizoenen veel groter zijn dan hier, met lange donkere winters en overbelichte zomerdagen. In het voorjaar zitten zij dan na het ingaan van de zomertijd ’s ochtends nóg een uur extra in de duisternis. Voor andere landen die een minder vergelijkbare situatie hebben, Portugal en Cyprus, bijvoorbeeld, geniet de zomertijd dan juist weer de voorkeur. Naast politiek draagvlak, staan ook de voordelen die omschakelen naar permanente zomer- of wintertijd zou opleveren ter discussie. Zo was energiebesparing een van de belangrijkste redenen om in 1977 – na de energiecrisis - in Nederland te beginnen met het verzetten van de klok. Maar eenduidig bewijs daarvoor is nooit geleverd; er is juist meer wetenschappelijke literatuur gekomen die de voordelen in twijfel trekt. In Nederland hoeven licht en verwarming pas later aan, wat geld oplevert. Maar omdat het langer warm is op een dag, loeien de airco’s in grote kantoren ook langer.

