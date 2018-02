Vandaag nog even teamgenoten, maar zaterdag rivalen

Ireen Wüst en Antoinette de Jong zijn zaterdag, op de eerste dag van het olympisch schaatstoernooi, beiden favoriet voor een medaille op de 3 kilometer. Hoe gaan ze daarmee om?

Het zijn twee totaal verschillende types, Wüst en De Jong. Of eigenlijk toch weer niet. Ze zijn beiden overtuigd van zichzelf, en trainen deze weken naar de olympische drie kilometer toe op de manier die zij prettig vinden. Wüst kiest voor een extra wedstrijd als De Jong wil trainen. Wüst traint na de krachttraining, De Jong er juist voor.

Veel spreken over dé race, op zaterdag, doen ze niet. Eigenlijk gaat het daar nooit over, vertellen De Jong (22) en Wüst (31) in de paarse perszone van de olympische schaatsovaal in Gangneung. Paars is de kleur van deze Spelen, het is voor zaterdag de laatste keer dat ze een persmoment hebben. De Jong: “We zijn topsporters. We kijken beiden naar onszelf.” Wüst: “Wat zij aan mij heeft? In trainingen stuwen we elkaar op. Het is niet één iemand die de kar hoeft te trekken.”

Moeizaam

Daarmee geeft Wüst de relatie tussen beide vrouwen wel aan. Het was een moeizaam jaar voor het duo. Eigenlijk begon dat al in oktober vlak voor de NK afstanden, toen De Jong in een training tegen de schaats van Wüst aanreed. Wüst was zichtbaar geïrriteerd, waarna De Jong het niet beter maakte door tijdens het toernooi te vertellen dat de twee nauwelijks sociaal contact hadden.

Team Just Lease was er speciaal voor het plan van Wüst, die als titelverdedigster na Sotsji nog één keer wilde knallen op de Spelen, deze keer niet onder coach Gerard Kemkes. Maar De Jong bewees meerdere keren dit jaar dat ze niet van plan was zo makkelijk het kopvrouwschap af te staan. Dit jaar was De Jong sneller op de NK, de wereldbeker in Heerenveen, de wereldbeker in Calgary en het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) in december.

Maar dat telt nu niet meer. Wüst was toen niet in vorm. Op de Spelen is ze altijd anders, zegt coach Rutger Tijssen, die het overigens niet uitmaakt wie de medaille pakt. Dan kan ze net wat extra’s. Voor De Jong is dat anders. Zij roept sowieso niet meer tegen iedereen dat ze medaillekandidaat is, zoals ze dat in Sotsji wel deed. Toen eindigde ze op een teleurstellende zevende plek, nadat ze voor haar race verstijfde. Ze houdt het nu bij andere woorden: “Goed is nooit goed genoeg. Ik wil niet de beste race rijden, wel de beste tijd.”

Goud is mijn droom, maar het is ook mooi want dan heb je het zo goed opgezet dat anderen meeliften. Ireen Wüst

Mocht een gouden plak uitkomen bij De Jong en niet bij Wüst, is de route naar Pyeongchang dan mislukt? Nee, zegt Wüst. “Het is mijn droom, maar het is ook mooi want dan heb je het zo goed opgezet dat anderen meeliften. Dan is het wel een geslaagd project, want dan doe je het als collectief hartstikke goed.”

Het zijn aardige woorden van Wüst, voorafgaand aan haar toernooi. Maar wie goed luistert weet ook: Wüst gaat enorm chagrijnig zijn als ze zaterdag de gouden medaille misloopt.