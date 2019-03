Vandaag is de loting: dit zijn de kansen van Ajax per tegenstander

Kon PSV dit seizoen in de groepsfase ‘lekker’ spelen tegen Tottenham Hotspur? Nee, de Engelse ploeg voerde de regie. Maar Ajax mag met grotere individuele kwaliteiten tot iets meer in staat worden geacht. Het sjabloon wil ook dat Engelse ploegen tactisch niet zo sterk zijn, en dat daar Nederlandse kansen liggen. Dat is grotendeels achterhaald. Ook Tottenham Hotspur heeft een buitenlandse coach, de Argentijn Pochettino. En toch: goede spelers, natuurlijk, maar een ‘net-nietploeg’, geen ploeg voor prijzen. Niet ondoenlijk.

Er wordt gezegd dat Ajax en Nederlandse ploegen in het algemeen aardig tot goed uit de voeten kunnen tegen Engelse ploegen. Het zijn sjablonen. Het kan ook heel anders zijn: kort geleden nog maar in de Europa League-finale van 2017, waarin Ajax door Manchester United volledig werd lamgelegd.

FC PORTO

Kansen voor Ajax: 40%

Over sjablonen gesproken: tegen Portugese ploegen spelen Nederlandse juist nooit lekker. Ze kunnen hard spelen, gesloten. Dit beeld werd vooral bekrachtigd door de achtste finale op het WK 2006. Portugal versloeg Oranje met 1-0 in een veldslag, waarin arbiter Ivanov zestien gele kaarten trok. Vier ervan, twee voor beide ploegen, werden rood.

Achterhaald kan dit sjabloon niet worden genoemd, maar het krachtigste beeld dateert zo toch alweer van langer geleden. Ajax trof dit seizoen Benfica in de groepsfase. Makkelijk was dat bepaald niet. Ajax won in Amsterdam door een laat doelpunt (1-0), in Lissabon werd het 1-1. Krachtsverschil was er in beide wedstrijden niet geweest.

Doelman Iker Casillas van FC Porto © REUTERS

FC Porto houdt in Portugal voorlopig gelijke tred met Benfica: ze voeren de ranglijst aan met 60 punten uit 25 duels. FC Porto won zijn niet al te zware poule in de Champions League (met Schalke, Galatasaray en Lokomotiv Moskou) afgetekend en schakelde in de achtste finale AS Roma na verlenging uit.

Bekende spelers: doelman Casillas en Pepe, dertigers in hun nadagen, en de sterke Mexicaanse middenvelder Herrera. Ook niet ondoenlijk, maar ga er maar van uit dat FC Porto minder ruimte laat vallen dan het sleetse Real Madrid in de achtste finale tegen Ajax deed.