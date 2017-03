Vandaag hield iedereen van Sjinkie Knegt

Sjinkie (27) veroverde de wereldtitel op de 500 meter en heeft na twee afstanden de leiding in de algemene rangschikking. De Zuid-Koreaan Sin Do Woon bezet de tweede plaats, de Canadees Samuel Girard is derde. Twee jaar geleden was Knegt al 's werelds beste shorttracker.

Vanaf de eerste startpositie had Knegt niet onmiddellijk de eerste plaats te pakken. Door een val schakelde Girard zich zelf uit. Twee ronden voor het einde slaagde Knegt de kop te pakken door de Zuid-Koreaan Seo Yi Ra te verschalken. In de slotronde weerde Knegt een aanval van de Chinees Wu Dajing met succes af.

Het had ook de middag van Suzanne Schulting moeten worden. Het lied van VOF De Kunst uit 1983 bleek vrijdagavond nog van toepassing op de negentienjarige schaatsenrijdster uit Friesland, die pas dit seizoen furore maakt. Want Ahoy was vrijdagavond stapelgek op de ongenaakbaar lijkende Suzanne.

De stemming was zeker niet opperbest nadat Knegt in de finale van de 1500 meter pas als vijfde was geëindigd. Met acht man in de baan koos Knegt voor de kop, maar zakte razensnel terug naar de zesde positie. Toen het er op aankwam kon hij niet binnendoor en ontbrak de kracht om buitenom te passeren. De Zuid-Koreaan Sin Da Woon zegevierde. "Ik baalde", bekende Knegt. Maar de gewonnen 500 meter is toch een aardig basis voor de wereldtitel. Die 1000 meter en de superfinale kan ik nu ook wel aan."

Knegt: "Als ik na anderhalve ronde op snelheid lig, gaat het goed. Als ik dan makkelijk passeer, is het top. Er werd gezegd dat de 500 meter niet mijn afstand is. Wat nou? Maar ik ben eigenlijk op alle afstanden goed. Sven Kramer? Die zie ik op een WK niet de 500 meter winnen." Toernooidirecteur Cees Juffermans noemt Knegt buitencategorie. "Hij is altijd spectaculair en heeft veel shorttrack gogme. Dat betekent dat hij slim is en hij gebruikt zijn ervaring."

Zo was het inderdaad. In de halve finale 1500 meter was de brille van de openingsdag opeens weg: de vierde plaats leidde tot en plek in de B-finale, waarin ze eveneens de vierde plek verwezenlijkte. Het scheelt kostbare punten voor het eindklassement. Op de 500 meter eindigde het lied van Schulting al in de kwartfinale.

Schulting is een rijdster naar het hart van het Ahoy-publiek. Ze durft risico's te nemen en als het lukt, zie je de meest onwaarschijnlijke inhaalacties. "Suzanne is technisch en fysiek sterk en ze schaatst met bravoure ", zegt Juffermans. "Soms is ze nog wat onstuimig."

Rustig blijven

Als beste Nederlandse is ze na twee afstanden tiende. De Canadese Marianne St Gelais voert het klassement aan, voor de Britse Elise Christie en Kexin Fan uit China. "Rustig blijven" , was het lesje dat ze zaterdag had geleerd. " Natuurlijk was ik zenuwachtig, maar het had echt beter gekund. Vergeet niet dat de Aziatische rijdsters over meer ervaring beschikken. Bovendien hebben ze meer pure snelheid."

In Ahoy worden dezer dagen op het gebied van shorttrack de grenzen verlegd. Juffermans spreekt van de De Nieuwe Standaard. Vooral die van visuele en auditieve ondersteuning. Overal dondert en flist het. Hier een rookpluim uit de machine daar een lichtfeffect. En op de tribune flitsen de glow-sticks.

Voor de schaatstoeschouwer is dit echt een nieuwe ervaring. Mogelijk alleen te vergelijken met decibellenbombardement dat Leo Visser tijdens het eerste overdekte WK allround in 1987 in Thialf ten deel viel. Het overdonderende "Leeeoo ... Leeeoo..." dreunde lang na in de hoofden van de aanwezigen.