Vandaag begint het NK Afstanden, en Thomas Krol is nu meer dan een outsider

Bijna elke avond gaat de PlayStation aan en logt Thomas Krol in bij het onlineschietspel Fortnite. Samen met de broers-Mulder, Kai Verbij en DaiDai Ntab probeert hij het spelletje te winnen. Die vier blijven zijn gamevrienden, ook al schaatst de 26-jarige Krol inmiddels bij een andere ploeg. Dat maakt online niet uit, je kan inloggen waar je ook bent.

Krol schaatste vijf jaar bij het sprintteam van Gerard van Velde. Na vijf jaar samen zijn de jongens van dat team ‘familie’, zegt Krol. Maar sinds hij bij Jumbo-Visma schaatst, rijdt hij dit jaar beter dan ooit.

Krol is dit seizoen meer dan een outsider voor de NK afstanden, die vanaf vandaag 18.30 uur tot zondag in Heerenveen worden verreden. Er zijn via dit toernooi tickets te verdienen voor zowel de WK afstanden in februari, en het EK allround en sprint half januari in Italië. De beste nummers drie van een afstand mogen naar de WK, op de 10 kilometer bij de mannen en de 5 kilometer bij de vrouwen zijn twee plekken te verdelen.

Opstap Hoe lekker is het dan als je Krol heet, en twee weken geleden je eerste we­reld­be­ker­ze­ge ooit behaalde? Niet voor niets dat voor veel schaatsers het eerste deel van het jaar een opstap was naar dit toernooi. Sven Kramer zegde met een rugblessure af voor twee wereldbekerwedstrijden, om juist nu goed te kunnen presteren. Carlijn Achtereekte, toch olympisch kampioen, reed nog helemaal niet in beeld. Zij werd ziek vlak voor de seizoens­opening en kon zich zodoende niet kwalificeren voor de eerste races dit jaar. Het zijn schaatsers met twijfel. Hoe lekker is het dan als je Krol heet, en twee weken geleden je eerste wereldbekerzege ooit behaalde? Op 15 december reed hij een razendsnelle tijd op de 1500 meter, waarmee hij onder meer Kjeld Nuis voorbleef. Na afloop liet de normaal zo doordachte Krol zich heel even gaan. “Ik win verdomme nooit wat”, riep hij toen hij de tunnel onder het ijs in liep.

Pineut van de prestatiematrix Zijn eerste Spelen werden hem niet door sportieve prestaties, maar door regels ontzegd Voor Krol is het dit weekend precies een jaar na een van de zwaarste momenten uit zijn schaatscarrière. Vlak voor het einde van 2017 kwalificeerde hij zich op de 1000 meter voor de Olympisch Spelen, maar hij werd vervangen door de geblesseerde maar ‘potentiële medaillekandidaat’ Kai Verbij. Krol werd de pineut van de ‘prestatiematrix’. Iets waar hij het zeker toen even te kwaad mee kreeg. Zijn eerste Spelen werden hem niet door sportieve prestaties, maar door regels ontzegd. Verbij heeft hij het nooit kwalijk genomen. De twee vrienden gingen deze zomer samen op vakantie naar Japan. Nee, hij kan alleen zichzelf verwijten dat hij niet hard genoeg heeft gereden. “Ik wil zorgen dat ik de beste word. Dan kan dat gezeur niet meer voorkomen.” De beste, dat was hij dus twee weken geleden in Heerenveen, zijn eerste zege ooit. Een gevolg van een overstap deze zomer. Bij Van Velde reed hij soms de laatste ronden van een snelheidstraining vooraan, omdat zijn ploeggenoten niet de inhoud hadden om de anderen nog uit de wind te zetten. Niet dat het op die manier verkeerd was, maar Krol werd er niet per se beter door. Bij het team van sportcoach van het jaar Jac Orie is dat anders. Daar kan Krol schuilen achter ruggen van Nuis, maar ook van Kramer en Patrick Roest. Hij doet er inhoud op, zodat hij zijn 1500 meter kan perfectioneren. Er rolde in Heerenveen een 1.43 uit, razendsnel voor ijs op een laaglandbaan. Krol had het de Rus Denis Joeskov weleens zien doen. Toen vroeg hij zich af hoe dat toch mogelijk was. Nu reed hij het zelf. “Dat moet nu constanter worden.”

