Vanavond Frankrijk-België. Drie experts blikken vooruit

Aad de Mos, oud-trainer van onder meer Ajax en KV Mechelen: "België is een echt team. Ze zijn met een missie naar Rusland vertrokken en dat maken ze waar. De grote kracht van dit elftal is dat ze niet van één of twee spelers afhankelijk zijn. Courtois, Hazard, De Bruyne en Lukaku kunnen allemaal nog speler van het toernooi worden. Daarnaast is coach Martinez flexibel geweest met zijn spelsysteem. Als hij zijn 3-4-3-systeem had gehandhaafd tegen Brazilië, wat een debacle was tegen Japan, dan had hij zijn eigen graf gegraven. Frankrijk wordt een moeilijkere tegenstander dan Brazilië Voetbal analist Marc Degryse "Ik verwacht dat België en Frankrijk redelijk aan elkaar gewaagd zullen zijn. Vorm van de dag, een spelhervatting of een foutje van de keeper kan beslissend zijn. Lloris, de keeper van Frankrijk, valt nog weleens op een foutje te betrappen, maar hij is dit toernooi outstanding. Net als Courtois. Ik vind hem een betere keeper. Qua tactiek zou ik hetzelfde systeem hanteren als tegen Brazilië, al zou ik Chadli verplaatsen naar de rechterkant en Carrasco laten beginnen op links. De nummer 'negen' zou ik lekker open laten. Die Franse centrale verdedigers Umtiti en Varane vinden dat niet fijn. Met Ajax deden we dat vroeger ook." Marc Degryse © Photonews

Marc Degryse, oud-voetballer van onder meer Club Brugge, Anderlecht en PSV en tegenwoordig analist bij Sporza: "De grootste kwaliteit van dit elftal ligt besloten in de offensieve kracht. Hazard, De Bruyne en Lukaku zijn wat mij betreft van wereldklasse. Het zijn spelers die iedere ploeg pijn kunnen doen. Ik denk dat we voor het eerst in de historie aanvallend zó sterk zijn met België. In het verleden - ik spreek uit eigen ervaring - gingen we vaak als 'underdog' naar een eindtoernooi, omdat we niet zo veel aanvallende klasse hadden. "Toch wordt Frankrijk een moeilijkere tegenstander dan Brazilië. Brazilianen spelen altijd vanuit een idee, een eigen opvatting, terwijl de Fransen tactisch meer onderlegd zijn. Ze zijn in staat af te wachten en de kat uit de boom te kijken. Voor het toernooi waren er nog vraagtekens over het tactisch vermogen van Martinez, maar inmiddels heeft hij die twijfel weggenomen. Meunier (geschorst, red.) gaat aan de rechterkant gemist worden. Ik denk dat Chadli naar rechts verhuist en Carrasco op de training heeft moeten bewijzen of hij terugkeert in de ploeg. "Vertonghen, die een goede wedstrijd speelde tegenover Willian van Brazilië, is in staat om het Mbappé lastig te maken, terwijl Carrasco de Franse rechtsback Pavard moet laten voelen dat hij ook aan zijn defensieve rol moet denken." Youri Mulder © ANP

Youri Mulder, oud-voetballer van FC Twente en Schalke 04 en tegenwoordig analist voor Ziggo Sport: "Er zit zo veel voetbal in deze ploeg. Alle facetten zijn vertegenwoordigd in het Belgisch elftal. Er zijn spelers die fantastische passes kunnen geven, goed kunnen schieten, mooi kunnen dribbelen, onverzettelijkheid in de duels tonen en ook nog eens een doelpunt kunnen maken. "Voor bondscoach Martinez lijkt me dat best lastig. Hij is als een schilder die zich afvraagt met welke kleuren op zijn palet hij dit keer zal gaan verven. Misschien laat Vermaelen wel fantastische dingen op de training zien of heeft Carrasco getoond waarom hij wél in de ploeg hoort. De belangrijkste vraag is: waar doe je de ploeg een plezier mee? "Deze spelers hebben in ieder geval behoefte aan handvatten. Tegen Brazilië werden de taken perfect uitgevoerd. Het was een soort expeditie. Marcelo, die belangrijk is in de aanvoer naar Neymar, werd telkens goed onder druk gezet. Tegen Frankrijk liggen er kansen bij de backs, verwacht ik. Deschamps heeft een erg resultaatgerichte ploeg van Frankrijk gemaakt. Bij hem draait het niet om schoonheid, maar puur om winnen."

